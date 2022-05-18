FT: 篩檢成為財政負擔 中國地方政府被迫挪用其他經費

FT報導，捉襟見肘的中國地方政府被迫挪用扶貧和基礎建設基金，以支持大規模公費篩檢活動，顯示北京當局推動的清零政策，對地方政府造成的財務壓力日益沉重。美聯社

金融時報（FT）報導，捉襟見肘的中國地方政府被迫挪用扶貧和基礎建設基金，以支持大規模新冠肺炎篩檢 ，顯示北京當局推動的清零政策，對地方政府造成的財務壓力日益沉重。

吉林市一位官員表示，自3月疫情 復發導致逾2.6萬人確診，市政府已把扶貧基金很大一部分款項用於採購PCR核酸檢測。中國工業重鎮泉州市的官員說，在過去兩個月通報逾3,000人確診後，已對一項極具雄心的基礎建設投資 計畫放慢執行進度，部分是因重新分配資金至公費篩檢。

中國地方政府為公費篩檢所做的努力，已對自身財務狀況構成壓力。

中國正面臨兩年多來最嚴峻的新冠疫情，北京當局已對該國大部分區域實施封控。這些措施導致經濟活動頓時銳減，包括4月零售銷售年減11.1%和同月工業生產年減2.9%。

根據中國券商東吳證券的統計，中國政府用於新冠肺炎篩檢的成本多達人民幣1.7兆元（2,500億美元），相當於中國去年財政收益比重9%。

在中國經濟持續受到封控措施抑制之際，地方政持續咬牙苦撐。吉林市地方政府1月預估，今年的財政收益預料比2021年度下滑8%，公衛支出預料年增6.9%。

消息人士透露，在今年頭四個月，吉林市的稅收以雙位數比率下滑，同時公衛支出以雙位數比率攀升。吉林市當局3月實施封鎖措施，並在4月對400萬位市民實施多次篩檢，設法控制疫情。

吉林市的官員說：「我們在年初編列預算時，沒有料到要實施多次大規模篩檢。我們必須找到替代財源以滿足新冠病毒篩檢這個優先任務，扶貧並非當前的首要目標。」

泉州市的最新報告顯示，支應篩檢的資金已迫使泉州市縮減今年規模達人民幣1,850億元的的基礎建設投資計畫，其中3月的固定投資額減少8.2%；相較下，中國同期的固定投資額為增加6.6%。