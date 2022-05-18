影／上海爆發離滬潮 2張離滬黃牛車票加價逾2200人民幣

上海虹橋火車站連日來出現大批準備離開上海的人潮。（取材自微博）

在疫情 趨緩後，上海開始放寬早前嚴格的封控措施。但隨著對外交通逐步恢復，上海近日也爆發「離滬潮」，大批準備搭乘逃離上海的人潮，從虹橋火車站蔓延到高架道路上。根據上海鐵路公安處消息，目前兩張離開上海的火車票，黑市黃牛竟以票價再加價人民幣2,200餘元（約326.2美元）賣出。

近日社交媒體上充斥著許多人準備逃離上海的影片、相片和文章。一篇17日發布在某微信 公眾號、單日點閱就破10萬人次的文章稱，16日，上海虹橋站共發出12趟列車，主要目的地方向為杭州、南京、合肥、南昌等，離滬旅客總數超6,000人。先前，上海出發的列車最低時單日僅4趟。

據報導，17日上海發出的列車一樣是12列次， 終點站為北京、寧波、南昌、廣州、合肥、西安、廈門等地。當日出發旅客7,000人左右，到達旅客約千人。

18日起，上海虹橋站恢復開行至石家莊等地的列車，班次增至20列次。

儘管上海發出的班車逐步增加，但依然滿足不了市場龐大的需求，導致黃牛猖獗。央視新聞報導，上海鐵路警察 近日發現一些不法人員通過網絡搶票手段加價倒賣離滬火車票的情況，目前已查處倒賣火車票案件5起，抓獲犯罪嫌疑人6。

報導稱，其中一名黃牛加價人民幣2,200餘元倒賣兩張火車票，另一人加價人民幣3,500餘元倒賣7張火車票。央視新聞指出，「當前，隨著上海市防疫政策調整，離滬人員逐步增多，少數不法人員乘機高價倒賣火車票牟取暴利」。

有網友說，「生活在上海真不容易，臨走還要被黃牛宰一刀。而想順利地離開上海，你得有健康碼，有抗原（快篩），當然還有保質期只有48小時的核酸，外加一張寶貴的讓人看著淚目的火車票」。

但目前上海公共交通尚未恢復，17日也才有第一家網約車平台宣布恢復營業，因此要前往虹橋車站極其困難，有人花了人民幣1,000元車資才得以抵達車站。有的人則是拖著行李、騎了幾小時共享單車，甚至有人甚至從浦東用走的到虹橋火車站。

一位名為「KOTOKO」的網友說，「不到20分鐘的車程花了（人民幣）900塊的路費。穿著防護服渾身難受，下午三點半的高鐵怕走不了，上午七點半就到了…疫情期間所有之前正常能做的事情都變得好難好難…」

有網友說，上海現在是：「有錢的去國外，外地的回老家，不上不下的死扛著」。但目前想要離開上海除了不見得搶得到車票，首先還得滿足三項條件：持有48小時核酸檢測陰性證明；處於「防範區」內；屬地居委同意。上海解放日報旗下新媒體《上觀新聞》稱，「三個條件缺一不可」。

因此，現在有不少人都想離開上海，但一時仍走不了。一名署名「Howard」就說，「解封就走，永遠不會再回來了！」