楊麗萍「在線選人」 刷視頻相中她 即將畢業女大生：想進舞團

楊麗萍解散「雲南映象」。(取材自微博)

雲南藝術學院編導系牛老師日前在社交平台發布一段學生畢業舞蹈視頻，引起知名舞蹈家楊麗萍關注。視頻中女孩身著傣族服飾，舞姿婀娜，楊麗萍在評論區兩次留言詢問視頻中女生的基本情況，並喊話：「牛哥牛哥，聽到請回答。」楊麗萍「在線選人」受矚，那位幸運女孩回應，稱信息已發送楊老師，稱畢業後想進舞團。

影音來源：YouTube

濟南時報報導，有網友感慨，「機會都是留給有準備的人，是金子總會發光，哪怕隔著屏幕。」也有網友驚呼，「親眼目睹了楊麗萍老師在線選人」，「這才是真的BOSS直聘啊。」

另據九派新聞報導，被楊麗萍關注的女孩叫張曦元，今年23歲，是雲南藝術學院學生，今年要畢業了，學習的是舞蹈表演。張曦元指出，很幸運這次視頻能夠被楊麗萍老師看到，也很感謝網友的喜歡和鼓勵。「我的信息已經發給楊老師，無論結果如何，我都很感謝大家對我的關注。」她提到，之後她還會更加努力，實現自己的舞蹈夢。

張曦元表示：「我只能說我真的很幸運，牛老師給楊老師發了我的一些基本情況了。我感覺網友們都很溫暖，又很多鼓勵我的話。我自己想考舞團，如果楊老師能選上的話，那我肯定很高興；如果沒有後續的話，我還是會繼續我之前自己的計畫的。」

敵不過疫情 ，「孔雀公主」楊麗萍近期在「舞林秘笈」微信 公眾號「美的自述」一文中的受訪視頻中，「含淚」宣布19年映演7000多場的作品「雲南映象」團隊解散。

楊麗萍表示，這是繼2003年遭遇SARS疫情後，「雲南映象」第二次解散演出團隊。她在受訪視頻提到，「雲南映象」在2003年首演時就遇到了SARS。「首演大幕拉開的那天，台下沒有一個觀眾，所以我們只好被迫解散了團隊，孩子們又回到了自己的村子裡」、「19年過去了，我萬萬沒想到的是，因為疫情，讓我們又一次失去了舞台。」

據了解，大型原生態歌舞集「雲南映象」是由楊麗萍出任藝術總監和總編導打造的作品，據每日經濟新聞報導，70%的演員來自雲南各地，甚至田間地頭的本土少數民族演員。該作品再現雲南濃郁的民族風情，是具有傳統之美，又有現代之力的舞台精品。