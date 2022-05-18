鎖國？中國嚴控出入境 緊縮被指與20大有關 清零防疫恐到明年

對於非必要出境的界定，一直是一個受到爭議的話題。(Getty Images)

近日，網傳中國收緊出入境政策，停辦護照、還剪綠卡 ，從嚴限制公民非必要出境活動，引發「鎖國」猜測。中國國家移民管理局雖稱是假消息，但未能平息民眾疑慮。有政治學者表示，如今出入境管理政策是由中國「清零」防疫 政策決定的，而且中國在短期內不會改變這項政策。另有港媒預言，中國「動態清零」或延續至明年。

日前一名網友自稱持留學簽證去加拿大讀大學，但出境時被邊檢人員直接把護照剪了。推特上還有流傳的微信聊天截圖稱，有人在廣州持綠卡出境時，綠卡也被剪。

針對上述傳言，中國國家移民管理局澄清是有心人士「歪曲抹黑我出入境管理政策，意圖干擾常態化疫情 防控條件下依法、精凖、有效的出入境管理措施。」另外，北京、上海和廣州出入境邊防檢查總站也分別發出闢謠聲明，稱網路上的護照、綠卡被剪，護照被收走等消息都是謠言。

BBC中文網報導指出，無法核實網友聲稱的「剪護照、剪綠卡」等說法，但是近年來中國確實收緊了出入境政策。

報導引述中國政治學者陳道銀表示，中國近來較嚴的出入境管理政策是為了「外防輸入」，尤其會針對短期往返的旅客，因為這些旅客出境之後要回中國，給疫情防控帶來風險。他也指出，這樣的政策肯定與「二十大」有關聯。

「如果外防輸入控制不住，國內的疫情控制不了，勢必會衝擊習近平動態清零的抗疫決策，勢必會影響到他二十大連任的合法性，或者說他的政績。」

紐約州立大學奧爾巴尼分校政治學教授陳澄也對BBC表示，嚴控出入境是清零政策的重要組成部分。目前看來，在二十大之前，中國政府不大可能調整清零政策。

陳澄認為，雖然清零一定會造成經濟上和社會上的負面影響，在20大之前恐怕難有重大調整，但是這並不代表中國會長期「鎖國」。

另有港媒表示，隨著中方宣布放棄主辦明年6月的亞洲杯足球賽決賽周，顯示中國組委會難以承諾屆時按「完全開放模式」辦賽。一名未具名的中國媒體人據此分析，這或意味著到明年6月，中國可能仍無法走出疫情，也不會放寬防疫措施，「動態清零」可能延續到明年。