大連核酸檢測不同日 男性周二 女性周四 網讚科學

大連男性排隊做核酸檢測。（取材自大連發布）

遼寧省大連市近日發布核酸檢測 新措施，周二對男性採檢、周四對女性採檢，周六均可採檢，引起網友熱議。

極目新聞報導，5月17日為周二，當日核酸檢測現場只有男性排隊，現場人流量比以往男女一起檢測時減少許多。現場一名男性表示，不到20分鐘就檢測結束，不管是男女分開檢測還是一起排隊檢測，目的還是為了大家的健康。

對於這個新措施，大連市有關部門負責人在新聞發布會上解釋稱，安排不同人群分別在每周二四六分別檢測，更有利於從時間分布上排查風險做到早發現。同時考慮家庭聚集形成社區傳播是重要的風險，把同一家庭成員分布在不同時間檢測，更有利於在家庭健康單元中及早發現潛在風險、有利於多點觸發機制發揮作用，提高檢測敏感性、時效性。

對於大連市在全國開先河分男女、分時段進行常態化核酸檢測的做法，有網友稱，這個方法相當於一個家庭三天檢測兩次，科學有效，同時減少同一時間檢測人群，也最大限度減少檢測過程中的交叉感染和政府支出。

還有網友表示，大連常態化核酸檢測周二到周四男女分開來測，相當於個人一周只測了一次，但對於家庭來說，相當於三天測了兩次，既節省成本又減少檢測機構壓力，還能多點及時發現病毒。

武漢 大學健康學院教授、博士生導師譚曉東表示，一個家庭有男性和女性，分開不同日期做核酸檢測，客觀上可以起到互相監督的作用，男女中的一方可能會督促另外一方按時參加核酸檢測，在一定程度上起到及時發現病毒的作用，有利於大家健康。