出遊遇封控 上海夫妻滯留公園45天 住在車上、靠人救濟

林姓夫妻住在公園裡的房車一個半月。（取材自新聞晨報）

上海疫情 全市實現社會面清零，解封後各稀奇古怪的事出籠，3月底開著露營房車的一對夫妻到了崇明島東平森林公園，結果被封在公園裡45天，這一個半月他們就住在車上，靠公園裡的工作人員救濟維生。

新聞晨報．周到上海報導，3月25日，一對林姓夫妻開著房車去崇明島旅遊，27日他們到東平國家森林公園附近遊玩， 28日上午，兩人準備返回市區。不料，車開出沒多遠，才到公園路口就被交通警察 攔住並勸返，兩人才知道，浦東地區和崇明已經開始封控，他們已經無法通過長江隧橋回到浦東家中，只能折回將車停回東平國家森林公園1號門附近的房車營地停車場。

當時上海宣布浦東先封四天、接下來是浦西封四天（封半城計畫）。林先生說：「封控時間如果是4天的話，應該還行，暫時也只能這樣安頓著」。

沒想到，4天過去，封控繼續。一天接著一天。兩人逐漸接受事實也開始調整自己的心態。

林先生說，他們只準備三天的食物，這一個半月來的物資補給全靠著公園的崇明生態旅遊集團，「只要員工發抗疫物資，總有我們一份，還可以隨時去花博餐廳取一些食物，蔬菜、雞蛋、白米、麵條等，回來自己在車上做飯，有時候他們也會直接把做好的飯餐送來我們車上」。

除了食物供給，公園方為林先生夫婦的房車接通了水電，並安排他們停靠在比較接近廁所的位置。他們還在防疫人員協助下定期去做核酸檢測 。

警察拿來民生物資給滯留在公園的林姓夫妻。（取材自新聞晨報）

初春的崇明，乍暖還寒。晚間車上很冷，林先生夫婦會開啟房車取暖。車沒油了必須加油，但他們沒有車輛通行證無法外出，還好在派出所警察帶領下通關才能去加油站。

林太太是學校教師，白天就給學生上網課，林先生則處理自己的工作。他們活動的範圍可在附近的森林裡，森林公園裡除了工作人員也就只有他們兩名遊客，他倆有空時就散步看花看草，還近距離看到兩頭梅花鹿，兩人等於是森林公園裡的特級VIP。

5月13日上海市政府宣布即將社會面清零後，公園方和他們倆人都很高興，即將回家與孩子們團聚。林先生說，這段時光會是他們人生中非常難忘又美好的回憶，過去這一個半月的生活，他們永遠不會忘記。