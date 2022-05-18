權鬥升溫？中辦發文：禁離退幹部妄議中央

中辦出台的「意見」，暗示習近平與李克強權力之爭浮出檯面？圖為二人3月出席全國人大會議。(路透)

習近平 延任恐遭黨內阻擊，可能由李克強接掌大權的傳聞沸沸揚揚。中共 中央辦公廳15日印發「關於加強新時代離退休 幹部黨的建設工作的意見」，要求離退休幹部黨員嚴守紀律，不得妄議黨中央大政方針，以及傳播政治性的負面言論。分析認為，中辦的要求反映中共高層權鬥白熱化，反習聲浪似有增無減。

中辦發布的「意見」，意在確保離退休幹部黨員繼續聽黨話、跟黨走。不少政論家認為，中辦「意見」出台反映習近平目前遭遇的困境，變相整肅元老不僅涉及到習李檯面上權力之爭，也涉及20大總理候選人之爭。

自由亞洲電台報導，美國紐約城市大學政治學教授夏明認為，這份「意見」反映了習近平目前遭遇的困境。「習近平的困境就在於他的許多做法遭到黨內抵制，中國社會民間情緒，也在給黨內施加壓力」。

夏明指出，中共的休黨員幹部在黨內還有重要的影響力。而他們很多人歷經40年改革開放，基本上還是執行鄧小平的路線，對比今天，中共所面臨的算是一個很大的挫折和倒退。

實際上，中央辦和國務院2016年也曾印發過「關於進一步加強和改進離退休幹部工作的意見」。美國的時事評論員唐靖遠認為，那時習近平是在尋求元老們的支持，作出某種虛心納諫的姿態。但目前這份新文件，嚴格實施限制的姿態，顯示習和元老間的關係已發生改變。

報導指出，最近國務院總理李克強頻頻發聲，他在國務院工作會議的講話與巴基斯坦總理通電話的內容罕見的刊登在官媒新華社、人民日報上。

唐靖遠認為，李克強在黨內經濟領域的話語權得到提升，很大程度得益於元老們的支持。所以習近平對元老進行封口其實背後是非常明顯的權鬥因素。

除了經濟領域的話語權，唐靖遠認為，這也涉及到在20大的人事布局。「現在對元老的打擊不僅涉及到習李台面上權力之爭，也涉及20大總理候選人之爭」。

另外，依照中共傳統，每年7、8月份都會召開北戴河會議，很多元老們也會向最高層發表意見。唐靖遠分析，「意見」中談到不得妄議黨中央大政方針，以及傳播政治性的負面言論，也是為了預防在北戴河會議上，出現反習派勢力集結的狀況。