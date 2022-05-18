我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

自美入境中國防疫規定更新 7天核酸改為48小時

拜登21日訪南韓見尹錫悅 韓宣布加入「印太經濟框架」

權鬥升溫？中辦發文：禁離退幹部妄議中央

中國新聞組／北京18日電
中辦出台的「意見」，暗示習近平與李克強權力之爭浮出檯面？圖為二人3月出席全國人大會議。(路透)
中辦出台的「意見」，暗示習近平與李克強權力之爭浮出檯面？圖為二人3月出席全國人大會議。(路透)

習近平延任恐遭黨內阻擊，可能由李克強接掌大權的傳聞沸沸揚揚。中共中央辦公廳15日印發「關於加強新時代離退休幹部黨的建設工作的意見」，要求離退休幹部黨員嚴守紀律，不得妄議黨中央大政方針，以及傳播政治性的負面言論。分析認為，中辦的要求反映中共高層權鬥白熱化，反習聲浪似有增無減。

中辦發布的「意見」，意在確保離退休幹部黨員繼續聽黨話、跟黨走。不少政論家認為，中辦「意見」出台反映習近平目前遭遇的困境，變相整肅元老不僅涉及到習李檯面上權力之爭，也涉及20大總理候選人之爭。 

自由亞洲電台報導，美國紐約城市大學政治學教授夏明認為，這份「意見」反映了習近平目前遭遇的困境。「習近平的困境就在於他的許多做法遭到黨內抵制，中國社會民間情緒，也在給黨內施加壓力」。

夏明指出，中共的休黨員幹部在黨內還有重要的影響力。而他們很多人歷經40年改革開放，基本上還是執行鄧小平的路線，對比今天，中共所面臨的算是一個很大的挫折和倒退。

實際上，中央辦和國務院2016年也曾印發過「關於進一步加強和改進離退休幹部工作的意見」。美國的時事評論員唐靖遠認為，那時習近平是在尋求元老們的支持，作出某種虛心納諫的姿態。但目前這份新文件，嚴格實施限制的姿態，顯示習和元老間的關係已發生改變。

報導指出，最近國務院總理李克強頻頻發聲，他在國務院工作會議的講話與巴基斯坦總理通電話的內容罕見的刊登在官媒新華社、人民日報上。

唐靖遠認為，李克強在黨內經濟領域的話語權得到提升，很大程度得益於元老們的支持。所以習近平對元老進行封口其實背後是非常明顯的權鬥因素。

除了經濟領域的話語權，唐靖遠認為，這也涉及到在20大的人事布局。「現在對元老的打擊不僅涉及到習李台面上權力之爭，也涉及20大總理候選人之爭」。

另外，依照中共傳統，每年7、8月份都會召開北戴河會議，很多元老們也會向最高層發表意見。唐靖遠分析，「意見」中談到不得妄議黨中央大政方針，以及傳播政治性的負面言論，也是為了預防在北戴河會議上，出現反習派勢力集結的狀況。

習近平 中共 退休

上一則

西湖「柳樹換月季」杭州書記致歉 避習「兩山論」地雷

下一則

北京疫情悶燒 28天大嬰兒也確診 封控再升級

延伸閱讀

李克強展現掌權力道？通電話巴總理獲新華社刊內容

李克強展現掌權力道？通電話巴總理獲新華社刊內容

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除
習近平談共富：不搞道德綁架式逼捐

習近平談共富：不搞道德綁架式逼捐
李克強走出「習陰影」？新華社罕見刊出「穩經濟」講話

李克強走出「習陰影」？新華社罕見刊出「穩經濟」講話

熱門新聞

中國國家移民管理局局召開會議強調，從嚴限制中國公民非必要出境活動。（中新社）

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

2022-05-13 10:44
中國國家主席習近平。（美聯社）

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

2022-05-16 07:32
C919大飛機在上海浦東機場試飛成功。(取材自微博)

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

2022-05-14 01:36
中國東方航空MU5735航班今年3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難，華爾街日報17日引述知情人士報導，機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。新華社

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

2022-05-17 19:48
上海復旦大學研究人員在「自然」期刊發表研究論文指出，中國若放棄清零政策，可能引發感染的「海嘯」，導致160萬人喪生。圖為上海居民接受核酸檢測。（路透）

自然期刊：中國放棄清零將引發「海嘯」、160萬人喪生

2022-05-10 23:01
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫出席活動時強調，當中國GDP總量是美國兩倍時，美國必須跟中國維護好關係。（中新社）

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

2022-05-14 18:10

超人氣

更多 >
周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲
周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命

周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命
東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機
南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

南加教會血案附近台胞：命案是台灣家醜外揚

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案