北京疫情悶燒 28天大嬰兒也確診 封控再升級

北京公交車站工作人員手持標語牌，提示乘客出示個人健康碼。（中新社）

上海17日宣布全市16區已達到社會面清零，但在三區劃分管控中，仍有86萬人處於封控區、300萬人處於管控區。北京 則是全面升級社區防控，嚴格24小時關口值守，查驗48小時核酸證明。但北京此波疫情 仍持續悶燒，目前已收治1186名病患，其中年紀最大的患者為91歲，最小的僅28天大。

上海市衛健委副主任趙丹丹昨表示，上海持續開展基於三區劃分的「抗原+核酸」組合篩查。根據篩查結果，16日全市共劃分封控區4057個，涉及人口數約86萬；管控區1萬6484個，涉及人口數約300萬；防範區5萬1803個，涉及人口數約1944萬。

上海17日新增本土確診病例96例和無症狀感染者759例，3例死亡。其中40例確診病例和759例無症狀感染者在隔離管控中發現。

上海經信委主任吳金城指出，4月中旬以來，復工 復產取得階段性成效。上海全市9千多家規模以上工業企業中已復工4400多家，占比接近5成。

上海16日起復商復市，但部分社區仍嚴格管控居民外出，尤其是對從方艙醫院出院的住戶。另據財新網，復工復產有來自「基層」的挑戰。報導引述一名上海醫療企業負責人表示，目前復工的主要卡點在於社區，由於人員外出後只要七天內出現陽性，社區內同住人和樓棟居民會被判為密接和次密接，影響社區解封，因此就算有復工證，很多社區依然不願放人出去。

北京疫情仍膠著，17日新增52例本土病例和17例無症狀感染者。北京疾控副主任龐星火指出，當前零星散發病例與聚集性疫情交織，疫情防控形勢嚴峻，要嚴防死守、科學精準、以快制快，堅決遏制疫情蔓延。

值得注意的是，北京宣布全市社區、村防控措施全面升級，嚴格24小時關口值守，社區、村要加強人員車輛管理，落實測溫驗碼、查驗48小時內核酸陰性證明、登記等措施，特別是加強包括快遞外賣、裝潢維修在內。豐台區被要求「足不出戶」。目前北京有高風險地區17個，中風險地區29個。

從4月22日這一波疫情以來，北京市所有病例均在北京地壇醫院和小湯山方艙醫院隔離治療。截至17日下午3時，兩家醫院共收治新冠感染者1186例，已有541例患者治愈出院或解除隔離。這一波疫情病例年齡最大者91歲、最小者28天。

北京12區自16日起繼續連續3天的3輪核酸篩查，16日當天的區域核酸篩查共採樣2096萬人，檢出5管混採陽性。