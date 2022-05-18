四川爆疫情 廣安1周確診近500例「零號病人」自上海返鄉

防疫人員15日對欲進入廣安的路人進行勸返。(視頻截圖)

總人口超過百萬的四川廣安市鄰水縣暴發新冠肺炎疫情 ，一周時間裡感染者已達496例，而「零號病人」是上海返鄉人員，鄰水10日起實施全域封閉靜態管理。

根據四川省衛健委的通報，5月9日，四川新增本土無症狀感染者3例，均在廣安市鄰水縣。次日，廣安新增無症狀感染者8例，7例在鄰水縣。據廣安市官方通報，經基因檢測 確定，此次疫情病毒溯源為新冠病毒Omicron BA2.2變異株。

5月11日，鄰水縣新增無症狀感染者人數25人。12日、13日、14日、15日接連4天，鄰水縣新增無症狀感染者分別為87例、89例、193例、67例。

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5月9日至15日，四川省共報告527例感染者（包括本土無症狀感染者和本土確診病例），其中廣安市累計報告本土確診病例和無症狀感染者501例，其中496例在鄰水縣。據衛健委17日通報，四川新增49本土病例及152例無症狀感染者。

據「中國慈善家」報導，鄰水縣第一位感染者從上海返回鄰水的人員，搭網約車 途經鄰水高速路入口、出口和加油站。

鄰水縣5月10日實施全域封閉靜態管理。緊挨鄰水縣、武勝縣、岳池縣相繼發布通告，居民除購買生活必需物資、核酸檢測、就醫等需求外，非必要不出門、不進入公共場所。

鄰水縣進入封閉管理狀態後，餐飲行業全部停業，外賣也被叫停。當地一位居民稱，這次封控比較突然，此前沒有接到任何通知，「不過居民兩天可以出門採購一次，所以物資方面目前有保障」。