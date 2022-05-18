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10月杭州亞殘運延期 疫情以來 中國第7場受影響賽事

中國新聞組／北京18日電
杭州今年兩大運動賽事面臨延期。圖為西湖集賢亭。(新華社)
杭州今年兩大運動賽事面臨延期。圖為西湖集賢亭。(新華社)

繼杭州亞運、成都世大運等相繼在中國堅持「動態清零」的防疫策略下延期後，據浙江新聞報導，原定10月在杭州舉行的第4屆亞殘運會延期舉辦，新的舉辦日期待協商後公布。這是疫情爆發以來，中國延期或停辦的第七場國際體育賽事。

據指出，亞殘奧委員會執委會在與有關各方協商後，17日研究決定，計畫於2022年10月9日至15日在杭州舉行的第4屆亞殘運會延期舉辦，賽事名稱和標識保持不變。

報導稱，新的舉辦日期將由亞殘奧委員會、中國殘奧委員會、杭州亞殘組委協商一致後對外公布。

杭州亞殘運原定緊隨第19屆亞洲運動會之後舉辦，將是中國第二次舉辦亞洲殘疾人運動會，杭州也成為第二個舉辦亞殘運會的城市。該屆亞殘運會會徽為「向前」，吉祥物為良渚神鳥「飛飛」。

在此之前，中國今明兩年舉辦的大型體育賽事中，已有杭州亞運、成都世大運、桌球世錦賽相繼面臨延期，並放棄主辦東亞杯足球賽、汕頭亞青運及明年6月的亞足賽。這意味著到明年6月前，中國都無法完全恢覆疫情前的對外開放與交流。

中國媒體「鳳凰網體育」報導，「亞洲杯足球賽取消，對中國體育造成的傷害，超過亞運會和大運會的延期。」

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