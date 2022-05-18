曾在武漢採訪1個月的作家：上海封城比武漢更悲慘

作家慕容雪村。(取材自百度百科)

中國獨立作家慕容雪村近日出版新書「禁城：武漢 傳來的聲音」。這本書是他在2020年武漢封城 後期，在武漢採訪一個月後，記錄下的封城人民的聲音。他比較武漢和上海的封城情況時表示，他在武漢也看到各種慘的景象，但上海現在的悲慘程度、殘酷程度，遠遠超過2020年的武漢。

自由亞洲電台報導， 對比武漢和上海封城的民間創作力，慕容雪村表示，上海的這次的創作，第一，這些作品更多反應中產階級的生活，無論蔥的展覽、時裝秀、「四月之聲」，這些提到的人跟事大多在中產社區。 這讓人更擔心的是，在上海的低層人的生活，比如農民工怎麽生活? 獨自居家的老人怎麽生活? 幾乎看不到。

第二，武漢除了幾位公民記者，有很多人在搜集素材拍攝，後來有好幾部紀錄片出來。慕容雪村說：「但我覺得這在上海是不可能實現， 因為上海除了大白們、警察 、志願者，很少人能出去。但在武漢封城期間，還有一點行動自由，我們可以到處走、到處採訪、到處拍攝。這次在上海，幾乎沒有人可以離開自己的家。」

第三，很多時候，比如蔥的展覽，這很多是用在嘲諷方式。嘲諷其實是某種不得已之舉。事實上，很多作品、視頻、文章都在問一個問題，就是上海怎麽會搞到今天，這是跟當初武漢不一樣的。當時在武漢更多是悲痛和憤怒，上海多了一層困惑、震驚，就是上海怎麽會搞到這一天?

報導說，慕容雪村表示，上海這次嘲諷的東西很多，這些是快速的東西，要真像「方方日記」那樣的作品需要一個長期的觀察、積累跟寫作。上海的作家其實是更多的，但到現在沒有看到「方方日記」那樣的作品。這也顯示，上海這次封城、控制、打壓比武漢嚴格更多。

慕容雪村表示，2020年1月23日武漢封城時，還沒有二維碼，但在上海已經是二維碼的天下了。所有人都被大數據牢牢的掌握著，任何人的行蹤都是一覽無遺。另外，上海的物資匱乏程度也遠超過武漢當時。

據報導，慕容雪村出版「禁城」的材料來自武漢第一手採訪，他是2020年4月6日進去(武漢)，8日解封，5月7日離開，在那待了一個月。那時秘密警察打電話給他，說知道他的行蹤了，他處理一下後續事情後就趕緊離開。

他說：「我沒敢回北京，因為在北京我是那種老茶客，常會被秘密警察監視、被叫去喝茶或傳喚。所以我躲在峨嵋山中寫完這本書。那個時期在寫這本書，一切都很驚險， 寫完一章就趕緊發給在境外的朋友讓他幫我備份，然後自己從電腦上清空。」

慕容雪村表示，從兩年前的武漢到現在的上海，或許到未來的北京，這個政府並沒有學到太多有用的知識，只是學會如何控制社會、控制人民，而且變本加厲的殘酷了。