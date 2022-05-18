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曾在武漢採訪1個月的作家：上海封城比武漢更悲慘

中國新聞組／北京19日電
作家慕容雪村。(取材自百度百科)
作家慕容雪村。(取材自百度百科)

中國獨立作家慕容雪村近日出版新書「禁城：武漢傳來的聲音」。這本書是他在2020年武漢封城後期，在武漢採訪一個月後，記錄下的封城人民的聲音。他比較武漢和上海的封城情況時表示，他在武漢也看到各種慘的景象，但上海現在的悲慘程度、殘酷程度，遠遠超過2020年的武漢。

自由亞洲電台報導， 對比武漢和上海封城的民間創作力，慕容雪村表示，上海的這次的創作，第一，這些作品更多反應中產階級的生活，無論蔥的展覽、時裝秀、「四月之聲」，這些提到的人跟事大多在中產社區。 這讓人更擔心的是，在上海的低層人的生活，比如農民工怎麽生活? 獨自居家的老人怎麽生活? 幾乎看不到。

第二，武漢除了幾位公民記者，有很多人在搜集素材拍攝，後來有好幾部紀錄片出來。慕容雪村說：「但我覺得這在上海是不可能實現， 因為上海除了大白們、警察、志願者，很少人能出去。但在武漢封城期間，還有一點行動自由，我們可以到處走、到處採訪、到處拍攝。這次在上海，幾乎沒有人可以離開自己的家。」

第三，很多時候，比如蔥的展覽，這很多是用在嘲諷方式。嘲諷其實是某種不得已之舉。事實上，很多作品、視頻、文章都在問一個問題，就是上海怎麽會搞到今天，這是跟當初武漢不一樣的。當時在武漢更多是悲痛和憤怒，上海多了一層困惑、震驚，就是上海怎麽會搞到這一天?

報導說，慕容雪村表示，上海這次嘲諷的東西很多，這些是快速的東西，要真像「方方日記」那樣的作品需要一個長期的觀察、積累跟寫作。上海的作家其實是更多的，但到現在沒有看到「方方日記」那樣的作品。這也顯示，上海這次封城、控制、打壓比武漢嚴格更多。

慕容雪村表示，2020年1月23日武漢封城時，還沒有二維碼，但在上海已經是二維碼的天下了。所有人都被大數據牢牢的掌握著，任何人的行蹤都是一覽無遺。另外，上海的物資匱乏程度也遠超過武漢當時。

據報導，慕容雪村出版「禁城」的材料來自武漢第一手採訪，他是2020年4月6日進去(武漢)，8日解封，5月7日離開，在那待了一個月。那時秘密警察打電話給他，說知道他的行蹤了，他處理一下後續事情後就趕緊離開。

他說：「我沒敢回北京，因為在北京我是那種老茶客，常會被秘密警察監視、被叫去喝茶或傳喚。所以我躲在峨嵋山中寫完這本書。那個時期在寫這本書，一切都很驚險， 寫完一章就趕緊發給在境外的朋友讓他幫我備份，然後自己從電腦上清空。」

慕容雪村表示，從兩年前的武漢到現在的上海，或許到未來的北京，這個政府並沒有學到太多有用的知識，只是學會如何控制社會、控制人民，而且變本加厲的殘酷了。

上海16日起分三階段恢復正常生產生活秩序。 圖為市民在上海市靜安區一處設在路邊的...
上海16日起分三階段恢復正常生產生活秩序。 圖為市民在上海市靜安區一處設在路邊的核酸採樣工作站排隊進行核酸採樣。（新華社）

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