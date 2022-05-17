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貫徹清零 國家衛健委主任：規劃永久性方艙醫院

記者陳政錄／綜合報導
國家衛健委主任黨組書記馬曉偉建議規劃永久性方艙醫院，確保發生疫情迅速啟用。圖為上海國際會展中心改建的方艙醫院。（新華社）
國家衛健委主任黨組書記馬曉偉建議規劃永久性方艙醫院，確保發生疫情迅速啟用。圖為上海國際會展中心改建的方艙醫院。（新華社）

面對本土疫情不斷，中國國家衛健委主任黨組書記、主任馬曉偉在中共黨刊「求是」雜誌刊文，對疫情防控工作做出建議。據求是網16日揭露內容，他說，要提前規劃準備定點醫院和亞定點醫院、永久性方艙醫院、集中隔離點，確保一旦發生疫情迅速啟用。

馬曉偉以「堅定不移貫徹『動態清零』總方針 堅決鞏固疫情防控重大戰略成果」為題發表署名文章。他首先重申中共總書記習近平近期，對疫情防控做出的相關指示，包括堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針。

對於國際多國走向共存，馬曉偉說，Omicron變異株不是天然疫苗，也不是大號流感，必須充分認識到躺平、共存政策必將付出的巨大公共衛生和經濟社會代價。他認為，如果不把力量和資源重點放在核酸篩查、隔離等「防」的措施上，勢必造成大量的人群感染，將壓力都傳導到「治」上。

對於中國中國而言，他表示，這將威脅有基礎性疾病患者、老年人、兒童和孕婦等脆弱人群的健康，出現大量重症和死亡，經濟社會平穩發展將受到嚴重影響，「人民不會答應，黨和政府也決不允許出現這樣的情況。」

因此，對於未來的防控措施，他表示，早期防控能力要提級強化。仍然要在早發現、早收治隔離上下功夫，完善常態化監測機制，對省會和千萬級人口以上城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，每周定期檢測，重點人群加大檢測頻次。

另一方面，要進一步提升核酸檢測能力，包括加強公共檢測實驗室、城市檢測基地、第三方實驗室建設，在採樣人員調配上盡量不要擠占日常醫療資源，醫療機構的檢測能力主要保障日常疾病診療。

收治隔離能力再加強方面，馬曉偉提出，提前規劃準備定點醫院和亞定點醫院、永久性方艙醫院、集中隔離點，把防控的人力物質資源備足備齊，確保一旦發生疫情迅速啟用；在社會面防控上，繼續堅持外防輸入，堅持人、物、環境同防，加強公共場所戴口罩、測體溫、查驗健康碼等工作。

他也提到，未來中國分類救治體系要健全完善、疫苗接種和科研攻關要繼續推進、日常醫療和生活保障要全面加強。

馬曉偉說，中國疫情防疫工作正處於「逆水行舟、不進則退」的關鍵時期和吃勁階段，要充分發揚鬥爭精神，確保各項措施落實到位。

疫情 檢測 疫苗

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