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「抗疫延壽10天」學者李稻葵言論 被轟辱智侮商

中國新聞組／北京17日電
李稻葵。(取材自北京時間財經)
李稻葵。(取材自北京時間財經)

中國經濟學者李稻葵日前發表「兩年防疫人均延壽10天」的論調，受到質疑。李稻葵的觀點被指忽略了封城的經濟損失，還被評「侮辱智商」。

中央社報導，2022年「清華五道口首席經濟學家論壇」14日以線上方式舉行，李稻葵等人分別出席發表演講。

來源：YouTube

李稻葵當時表示，以「平均壽命」來看，中國過去2年的抗疫是有成績的。把美國死於疫情的人數（100萬）乘以4，若中國沒有做好防疫工作，過去2年會有400萬生命損失。每一個失去生命的挽回，相當於讓每個人多增加10天壽命，平均每年5天。

他解釋，過去30或20年人均消費若升降1個百分點，會帶來10天的人均壽命升降。提高老百姓生活水平就是延長平均壽命，1%的人均消費成長，能提高每年10天的生命，相當於透過防疫挽救了400萬生命。

李稻葵的論調被披露後，在網路上引起不少質疑，其中包括一般網友及專業人士。有網友直指，疫情初期因官方隱瞞而致死的人，還有封城導致被醫院拒收致死、深感生命無望而自盡的人，他們的生命被「磚家」（中國網友對專家的蔑稱）算進去了嗎？

中國資深媒體人連清川則以「李稻葵們被罵，一點也不冤」為題發表文章說，一個國家人均壽命的延長，靠的是食物的增加、營養的優化、醫學的昌明，幸福程度的提升，勞動強度的降低，健康運動的保持等多方面因素。

連清川認為，因為一個流行病的控制，全民的壽命就得到了增加，李稻葵「侮辱的是中國人的智商，還是侮辱我們國家40多年來篳路藍縷，無數人貢獻了智慧、努力和血淚的市場經濟與社會福利事業」？

防疫 疫情 封城

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