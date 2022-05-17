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孩子寫作業就想上廁所 爸買來馬桶當椅子 網笑翻

中國新聞組／北京17日電
為了讓小二的孩子好好學習，大連的孫先生買了馬桶讓孩子坐。(取材自齊魯晚報)
為了讓小二的孩子好好學習，大連的孫先生買了馬桶讓孩子坐。(取材自齊魯晚報)

成長學習過程中，大多數孩子對於寫回家作業興趣缺缺，家長則為此傷透腦筋。中國遼寧省大連市一個父親就想出「終極辦法」，為了不讓孩子「尿遁」，竟真的買了一個馬桶放在書桌前，網友看到視頻都笑翻了。

新晚報報導，孩子為了不想寫作業，總是能找到花樣百出的藉口，舉凡「渴了」、「餓了」、「想上廁所」等，屢見不鮮，總之只要不用寫作業，幹什麽都行；為了跟孩子鬥智鬥勇，家長也費盡心思。最近大連的孫先生就說，自己正在上小學二年級的兒子每次寫作業時，都找藉口要上廁所，無奈之下他想了個辦法，買了一個馬桶放到桌子前，讓兒子坐馬桶上寫作業。

來源：YouTube

孫先生說，想看看兒子坐馬桶上能不能安心寫作業，沒想到孩子坐在「馬桶座椅」上一臉悠閒，甚至吃著一盒藍莓，讓人忍俊不禁。

網友看到照片後也紛紛留言，「好傢伙，直接坐馬桶上吃東西了」、「難為這屆爹媽」、「還不如買個桌子放廁所寫」。還有人心有戚戚焉，分享道：「我表弟也是這樣，寧願在廁所待一小時也不出來寫作業」、「我家這個大班，一樣的毛病」、「跟我小時候一樣，我爸要讓我寫作業，不一會兒我就說肚子痛要上廁所，各種理由，現在覺得演技好拙劣啊」。

YouTube

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