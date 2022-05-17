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上海封城影響 機場旅客量4月崩跌近99%

中國新聞組／上海17日電
上海外灘開始布設鮮花，準備迎接復商復市。（取材自上觀新聞）
上海外灘開始布設鮮花，準備迎接復商復市。（取材自上觀新聞）

上海4月封城機場旅客數斷崖式下跌。上海機場（集團）有限公司16日公告，公司4月旅客吞吐量與去年同期相比大減98.93%。其中，國內吞吐量更暴跌了99.79%。

綜合澎湃新聞等媒體報導，擁有浦東機場和虹橋機場的上海機場有限公司16日公告，公司今年4月合計飛機起降架次為3520架，年減90.67%；旅客吞吐量為4.26萬人次，年減98.93%，其中國內吞吐量僅0.83萬人次，年減99.79%；郵貨吞吐量11.16萬噸，年減70.04%。

上海3月28日起展開分區封控，4月1日封城，機場和車站雖然仍開放，但班次與旅客數都大為減少，許多想離開上海的民眾首先也必須想辦法離開居住社區。

疫情封控對全中國的航空公司都造成衝擊。第一財經報導，中國民航局16日組織各家航空公司召開政策專題部署會議，有業者透露，官方將對國內航班按照每班每飛行小時給予具體金額支持，不分航司規模大小，不分國有和民營。

報導指出，根據民航局披露，從疫情發生到2022年2月，全行業虧損累計超過人民幣2100億元（約309.47億美元），最近幾個月仍在虧損。

機場 疫情 封城

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