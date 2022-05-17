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16區社會面清零 連2天新增確診低於千例 上海6/1正常生活

記者陳言喬／綜合報導
5月16日起，上海將分三階段恢復正常生產生活秩序。 （中新社）
5月16日起，上海將分三階段恢復正常生產生活秩序。 （中新社）

上海全市16個區已全數實現社會面清零，16日起分階段復商復市，上海市副市長宗明在記者會上表示，上海5月22日起恢復地鐵營運，最快能在6月1日全面恢復全市正常生產生活秩序。此外，上海17日通報16日新增本土確診病例77例和無症狀感染者746例，數字進一步降低，已是連2天低於千例以下。

上海16日早上舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，上海市副市長宗明表示，經過全市上下共同努力，目前全市16個區已實現社會面清零，封控區總人數降至100萬人以內，新增陽性感染者數首次降至1000例以內，全市社會面已連續兩天無新增陽性感染者報告，上海市疫情得到有效控制，防控取得階段性成效。

他說，隨著各項防控措施的落地實施，綜合專家研判分析，上海已經明確了下一步防控工作，分為「三個階段」。

第一階段：鞏固清零攻堅「十大行動」成果階段。從現在開始至5月21日，重點是降新增、防反彈，持續減少封控區、管控區人數，防範區有序放開、有限流動、有效管控，全市保持低水準社會活動。

第二階段：向常態化防控轉換階段。5月22日至5月31日，單日新增感染者數進一步減少，不斷縮小封控區和管控區範圍直至解封，加快疫情防控向常態化分級分類管理轉變。

第三階段：全面恢復全市正常生產生活秩序階段。6月1日至6月中下旬，在嚴格防範疫情反彈、風險可控的前提下，全面實施疫情防控常態化管理，全面恢復全市正常生產生活秩序。

在有關交通方面，16日起，鐵路逐步增加上海虹橋站、上海站等的到發列車數量，逐步恢復正常運行。後續，航空逐步恢復國內航班執飛上海市，適時調整國內外航司執飛本市航班的客座率。22日起，地面公交和軌道交通有條件逐步恢復運營。

另據香港大公報報導，隨著上海全市疫情得到有效控制，部分郊區居民已多次走出家門，如今目的從最初的以採購為主，變為散步踏青，擁抱大自然。

據宗明表示，16日起，巡遊出租車、私家車可在社會面清零的金山、奉賢等非中心城區和浦東新區相關鎮域範圍通行，在徐匯、黃浦等中心城區以及拓展區的閔行、寶山區和浦東新區相關街道範圍暫憑機動車電子通行證通行，繼續提供就醫等應急需求的預約用車。

上海地鐵已做好復駛準備工作。（取材自澎湃新聞）
上海地鐵已做好復駛準備工作。（取材自澎湃新聞）

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