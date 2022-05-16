「像澤倫斯基」、還一臉穩重…浙江「國字臉猴」火了

「國字臉猴」一夕暴紅，網友驚喊「看起來像澤倫斯基」。(取材自九派新聞)

浙江某動物園 一隻猴子近日突然火了起了，因為牠長了一張「國字臉」。 網友看到照片大樂：「看起來像（烏克蘭 總統）澤倫斯基 」、「原來猴子的髮際線也會上移」、「這是猴子嗎？臉上都沒毛了」，還有網友忍不住問：這不是特效？

來源：YouTube

九派新聞報導，楊女士日前逛動物園的時候偶然看到一隻猴子，「看了一眼就笑噴了」。楊女士表示，這隻猴子很特別，不但長了一張「國字臉」，還「略顯成熟穩重」。

照片上網後，不少網友跟著笑噴了，但有網友質疑是否是修圖合成的，還有人說猴子「像是人扮的」。楊女士表示這是真的猴子，牠的臉比較方，頭還有點禿頂。「這隻猴子沒有戴人皮面具，人扮的話怎麼可能這麼小呢？」

「國字臉猴」照片上網後，不少網友笑噴了。(取材自九派新聞)

據了解，「國字臉」猴子叫「黑帽懸猴」，因頭頂長著一塊濃密的黑色毛髮，像戴著黑帽子而得名。黑帽懸猴是尾巴最能捲曲的猴子，屬靈長目懸猴科，是瀕危野生動物種類，分布在南美洲一帶，主食水果、種子和昆蟲。

另據媒體報導，其實「國字臉」猴子早在2018年就火過了，不過那時大家稱牠「方臉猴子」，而牠的家不在浙江，而是在天津動物園。