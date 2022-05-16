上海108歲重症者 出院32天康復 高齡創紀錄

醫護人員祝賀葉鳴老人核酸轉陰。(取材自人民日報)

一名108歲上海老人葉鳴在住院32天後從上海市浦東醫院康復出院，創下中國國內重型新冠肺炎 轉陰出院最高齡紀錄。

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人民日報報導，葉鳴4月12日因發熱、咳嗽、咳痰、氣促的葉鳴，確診患上新冠肺炎，被送到浦東醫院。副主任醫師蔣慶淵發現老人意識不清，有腦梗、冠心病等病史，長期臥床，比較虛弱，立即將情況反饋到指揮部。浦東醫院黨委書記、院長余波杜忠華組織心內科、老年醫學 科、呼吸科、中醫科等學科專家和護理團隊成立「老寶貝」守護團隊，在堅持「一人一方案」的基礎上，對葉鳴給予重點關注，每日數次查房，觀察病情變化，及時調整治療措施。

4月27日晚，葉鳴的病情突然發生變化，出現呼吸急促、意識變差，指脈氧最低下降至79%。專家團隊判斷患者已經進展到新冠肺炎重型，次日將老人轉至ICU。

ICU主任王樹雲說，考慮到患者已經108歲，他的女兒也不贊成插管，後經中山醫院專家鐘鳴、國家督導組專家等開展病例討論後，一致決定不插管，給予經鼻高流量濕化氧療。

報導指出，王樹雲指出，人的肺泡並不是全部被利用的，靠近背部的一些肺泡並沒有張開。新冠肺炎重型患者採用俯臥通氣就是利用了這個原理，將靠近背部的肺泡打開，替代肺炎損傷的肺泡，從而改善呼吸功能，同時排出病肺裡的液體。「常規俯臥通氣要求一次至少12小時，我們考慮到老人家高齡，心臟功能不好，耐受力下降，因此密切關注他的生命指徵，根據病情變化隨時調整睡姿。」

「吸痰時會產生氣溶膠，我們的護士放在第一位的並不是自己的風險，而是握一握老人的手，笑著鼓勵老人家。」葉鳴耳朵背，對話比較困難，大家就用身體語言、用溫暖的眼神讓老人家放寬心。 護理部副主任瞿海紅每天都關心和指導對葉鳴的各項護理。

5月13日，葉鳴老人的核酸檢測 結果為陰性，醫護人員高興地擁到病床邊，祝賀他又打了一次勝仗，老人家開心地笑了起來。14日，葉鳴達到了採樣時間超過24小時、連續兩次檢測結果為陰性的出院標準，順利出院回家了。