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核酸檢測員搶手 日薪2000搶人 門檻太高面臨一人難求困境

中國新聞組／北京16日電
中國下令大城市建立步行15分鐘核酸檢測「採樣圈」，媒體報導核酸檢測員成為搶手行業，日薪最高達到人民幣2000元，圖為上海長寧一常態化核酸檢測點。( 中新社)
中國下令大城市建立步行15分鐘核酸檢測「採樣圈」，媒體報導核酸檢測員成為搶手行業，日薪最高達到人民幣2000元，圖為上海長寧一常態化核酸檢測點。( 中新社)

中國下令大城市建立步行15分鐘核酸檢測「採樣圈」，媒體報導核酸檢測員成為搶手行業，日薪最高達到人民幣2000元（約294.5美元），但卻面臨一人難求困境。

影音來源：YouTube

根據中國新聞周刊14日報導，目前至少有北京、上海、深圳、杭州、武漢、大連、南昌、蘇州等17個城市，對進入公共場所要求核酸證明。而中國國務院聯防聯控機制進一步宣布大城市將建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，多地開始緊急招募採檢人員。

中國新聞周刊報導，目前核酸檢測員日薪最高已經達到人民幣1000至2000元，而有護士證的採樣員日薪也可達人民幣300至600元，但依然面臨一人難求的困境。

有招聘公司對中國新聞周刊表示，五一之後，接到不少核酸檢測公司需求，要招聘大量符合條件的核酸採檢人員。不過成為核酸檢測員或採樣員的門檻不低。除了學歷要求，還要求有臨床檢驗技術人員（PCR證）及護士或臨床執業醫師等證照。

一位多年從事醫學檢測工作者透露，如果有PCR證以及擁有檢測中級及以上職位者，又願意調去異地工作，日薪1000元不難達到，部分地區甚至開到2000元的日薪。

這篇報導指出，最近不少護士辭職，轉全職做核酸工作。也有些部分公立醫院護士，利用輪休去做兼職。只有護士證的採樣員，在北京目前日薪一般為300至600元，但最近由於需求激增薪資有上揚。

招聘公司說，目前由於符合資格的採檢人員稀缺，有招聘廣告甚至打出工作一天也行，顯示常態化核酸檢測隊伍極需相對穩定的人員。

上海證券5月9日發布行業周報稱，僅考慮城市人口，全國範圍內至少將新增75萬個檢測點，需要核酸採檢員至少在百萬人以上。

不少業內人士都認為，相比局部封鎖，常態化核酸檢測是較優的選擇，因為後者能在傳染早期快速識別、精準防控，保持更大範圍內經濟和社會生活的正常運轉。但如果常態化核酸檢測成為必然選擇，組構專業隊伍就成為不可迴避的話題。（編輯：唐佩君/呂佳蓉）1110515

中國下令大城市建立步行15分鐘核酸檢測「採樣圈」，媒體報導核酸檢測員成為搶手行業...
中國下令大城市建立步行15分鐘核酸檢測「採樣圈」，媒體報導核酸檢測員成為搶手行業，日薪最高達到人民幣2000元，但卻面臨一人難求困境。（Getty Images）

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