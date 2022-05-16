習近平談共富：不搞道德綁架式逼捐

中共總書記習近平。（新華社）

中共 總書記習近平 在黨刊「求是」雜誌上撰文稱，共同富裕是中國特色社會主義的本質要求，正在探索路應當怎麽走，但不能搞道德綁架式「逼捐」。

「求是」雜誌16日將發表習近平去年底在中共中央經濟工作會議的講話內容。他表示，實現共同富裕的目標，首先要通過人民共同奮鬥把「蛋糕」做大做好，然後通過合理的制度安排，正確處理增長和分配關係，把「蛋糕」切好分好。

習近平指出，要發揮好第三次分配作用，引導、支持有意願有能力的企業和社會群體積極參與公益慈善事業，但不能搞道德綁架式「逼捐」。

他表示，搞超出能力的「福利主義」是不可持續，必然會帶來嚴重的經濟和政治問題。要在教育、醫療、養老、住房等民眾最關心的領域，精準提供基本公共服務，不吊高胃口、不空頭許諾。

這篇題為「正確認識和把握我國發展重大理論和實踐問題」的文章稱，要正確認識和把握實現共同富裕的戰略目標和實踐途徑。共同富裕是中國特色社會主義的本質要求。

他表示，這是一個長期的歷史過程，要創造條件、完善制度，穩步朝著這個目標邁進。要在推動高質量發展中強化就業 優先導向，提高經濟增長的就業帶動力，支持中小微企業發展，不斷壯大實體經濟，提高勞動者素質。發揮分配的功能和作用，處理好效率和公平關係，構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排。

習近平並指，要正確認識和把握資本的特性和行為規律。搞社會主義市場經濟是中共黨的一個偉大創造。要探索如何在社會主義市場經濟條件下發揮資本的積極作用，同時有效控制資本的消極作用。要為資本設置「紅綠燈」。防止有些資本野蠻生長，依法加強對資本的有效監管，支持和引導資本規範健康發展，堅持和完善社會主義基本經濟制度，毫不動搖鞏固和發展公有制經濟。「毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，促進非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長」。