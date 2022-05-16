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出艙者被歧視 上海男街頭睡了23天 12歲男童康復被迫住酒店

記者陳言喬／綜合報導
陳朝松「住在」一處商家前的階梯上。（取材自澎湃新聞）
陳朝松「住在」一處商家前的階梯上。（取材自澎湃新聞）

儘管上海官方多次重申新冠患者治療出院後，各單位與原社區要安置他們，但仍有許多人無家可回或有家歸不得。上海一名離開方艙醫院的男子，在街頭睡了23天，最後找到臨時工工作，才能睡在一張行軍床上。一名12歲男童確診康復後，小區阻擋他回家，有家歸不得的他只能前往酒店隔離。有新冠康復者表示：「最大的後遺症是被歧視。」

澎湃新聞報導，陳朝松4月15日從上海世博方艙醫院出院。以前他借住在朋友的裁縫舖裡，出艙後朋友以不方便再接納他，23天來，他睡在背風的台階，溜進空置的拆遷房，也住過帳篷，碰見各色人等。還被「假保安」找麻煩要走100元（人民幣，下同，約14.7美元）。

出艙後陳朝松堅持做核酸，只要在街上碰到居民排隊檢測，就過去一起做，不要錢，這樣他能保證隨時有48小時內的核酸陰性報告。上海封控期間，各路口都設卡檢查和登記，48小時內的核酸陰性報告是必查項。

日前他終於找到一份包吃住的臨時工作。他在楊浦區控江路街道一個居民社區負責看管一棟封控樓，白天給樓內居民收垃圾、配送快件，對樓棟角角落落進行消殺，晚上睡在底樓一張行軍床上，一天賺400元。

另一個「住在」西藏南路亞龍國際一樓出入口的玻璃隔間內的唐全，他從4月23日從方艙醫院出院後就沒了去處。他原是亞龍國際一名保潔員，樓內居民認為唐全應該由單位接收，但公司也表示無能為力。

他說，「我不想給單位添麻煩，也不想給居委添麻煩，我自己在外面找個空地自我隔離，只要有口飯吃」。

另外，上海一名12歲男童因為「有家歸不得」在日前引發關注。他確診陽性後，獨自在方艙隔離至轉陰。由於父母離婚，父親擔心男童「復陽」會傳染家中幼嬰，建議男童到生母家隔離，卻遭到生母小區業主的反對。

面對男童「父母都不要」的困境，有些業主看不過去，想為小朋友投餵食物，但遭到其他人譏諷「聖母」。最後，男童在居委會、民警的幫助下獨自入住隔離酒店。

唐全住在公司樓下，公司給了他一張躺椅過日子。（取材自澎湃新聞）
唐全住在公司樓下，公司給了他一張躺椅過日子。（取材自澎湃新聞）

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