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抗疫vs抗議 清華「類封校」禁進出 北大爆學生深夜拆牆

中國新聞組／北京16日電
北京大學學生深夜聚集抗議。(取材自微博)
北京大學學生深夜聚集抗議。(取材自微博)

北京疫情持續蔓延，清華大學14日發布「校門不進不出」，外賣禁止入校通知，被指「類封校」。不少網友諷刺「怎麼不直接說封校」，是現代版「掩耳盜鈴」。另外，北京大學15日晚發生學生抗議事件，學生不滿校方建立牆將學生宿舍區與「社會面」隔開，與教職員差別對待。抗議學生推倒金屬隔板後散去，有網民稱北大學生「有勇氣」。

來源：YouTube

北京衛健委通告，15日新增39例本土確診和15例無症狀感染者。朝陽、房山、豐台、順義4區繼續實行居家辦公和點對點閉環管理。　　 　　

根據北京疫情防控最新形勢並接上級部門緊急通知，清華大學決定自5月14日起，進一步加強校門管控，除經過批准的疫情防控和保供人員外，其他人員一律不進不出。

同時，禁止外賣入校，快遞需經集中消殺。學校東北門（紫荊門）全天關閉，暫停行人和車輛通行。居住在清華校內的教職工及家屬居民等不得進入教學科研區和學生區，學校將採取必要的隔離措施。

有網友直言，清華連封校都這麼有儀式感。「從全市靜默、靜止管理後又發明了一個新詞，不進不出」，更有網友質疑「直接叫封校不可以嗎」？

另據法廣網報導，為實現社會面清零，北京管控措施越來越嚴厲。15日晚，北京大學在沒有徵求意見和發出公告的情況下，趁夜施工建牆將北大幾千名學生居住的萬柳宿舍區與教職員工區「一隔為二」。學生被封鎖後，不能從公寓進入「社會面」，不能點外賣、進校也受限制，但另一邊的教職員工卻可以自由進出，因此引發學生憤怒。

網傳視頻顯示，聚集起來的學生相當多，黑壓壓的一片，後來有學生動手拆金屬隔板，引發人群歡呼。

北大黨委副書記兼副校長陳寶劍拿著喇叭激動的向學生喊話，要求信任他並回宿舍，「你們登好記，咱們一一談話」，引來學生噓聲一片。眼看無法安撫學生情緒，陳寶劍也加入拆牆行動。晚間23時左右，在金屬隔板被推倒後，同學逐漸散去。

參加當晚活動的學生匿名發出的帖子稱，「今晚見證了死灰復燃的北大學生鬥爭傳統，北大萬柳住宿生因為不滿學校差別化的封閉政策開展了大規模的聚眾示威反抗」。亦有不少網友跟進點讚，有人讚「我覺得現在的北大跟五四精神沒啥關係，現在看來還是有一些傳承在裡面的」。

學生散去後，學生代表請校領導承諾不會「秋後算帳」，並要求在承諾書上簽字，但校方回應尚無法得知。微博上有關北大的話題和視頻皆已被屏蔽。

北大學生深夜集體抗議遭封鎖，圖為部分被拆的金屬板牆。(取材自微博)
北大學生深夜集體抗議遭封鎖，圖為部分被拆的金屬板牆。(取材自微博)

北京 疫情 微博

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