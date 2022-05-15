我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警：水牛城槍擊案凶嫌一年前曾遭拘留 並接受心理評估

封城一個多月後 上海16日起分階段復商復市

上海拚清零 路邊投放大量消毒片 引居民不適

記者陳言喬／即時報導
上海拚清零，北蔡鎮投入大量消毒片結果引發居民身體不適。（取材自觀察者網）
上海拚清零，北蔡鎮投入大量消毒片結果引發居民身體不適。（取材自觀察者網）

上海為加速疫情清零，多個區域投放大量含氯消毒片，導致多人出現喉嚨痛、嘔吐等症狀。北蔡鎮政府14日晚上通報致歉，承認消毒殺菌的措施不夠科學。

網友說，先前是防疫人員強行進入室內消毒，現在是戶外全面消毒，滅了病毒，但人體也吸收了不少毒氣。

澎湃新聞報導，有居民14日在社群媒體上反應，上海北蔡鎮南新六村亂撒消毒片，居民社區內到處都是撒落的消毒片，多人已出現喉嚨痛、刺眼睛、嘔吐等不適症狀。

當地居委會從9日發放消毒片，要求居民每天在自家下水道投放消毒片，居民指出，20多年的老水管已經出現漏水問題。

報導引述傳染病主任醫師說，這種「消毒泡騰片」以三氯異氰尿酸為主要有效成分的消毒片，有效含氯量為45%～55%，一般會產生致癌物質且不使用在居家消毒，居家消毒應使用刺激性和腐蝕性都很小的二氧化氯。

北蔡鎮防疫辦14日深夜通報向居民致歉，表示因為南新六村是這次冠狀病毒疾病疫情嚴重的小區之一，雖然感染人數已大幅下降，但仍時有新增病例，所以近期持續加大環境消毒。

通報說，本來想利用雨水稀釋路面和下水道的消毒片，但雨量不大導致消毒片殘留、氣味擴散，這說明消殺工作還不夠科學，還有不少應該整改的地方。

疫情 防疫 社群媒體

上一則

遼寧艦進入太平洋逾10天 14日東移演練艦載機

下一則

3港男偷估值2.9億毛澤東墨寶 賤價25元賣出遭判刑

延伸閱讀

疫下穩消費 學者建議：將特斯拉、上汽稅金發給上海窮民

疫下穩消費 學者建議：將特斯拉、上汽稅金發給上海窮民
上海小區被撒消毒片 多人喉嚨痛、刺眼睛、嘔吐

上海小區被撒消毒片 多人喉嚨痛、刺眼睛、嘔吐
上海新增確診再下降 北京疫情仍膠著

上海新增確診再下降 北京疫情仍膠著
疫情已控制 上海宣布16日起分階段復商復市

疫情已控制 上海宣布16日起分階段復商復市

熱門新聞

南京大學校門。（百度百家號）

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

2022-05-08 14:29
中國國家移民管理局局召開會議強調，從嚴限制中國公民非必要出境活動。（中新社）

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

2022-05-13 10:44
上海復旦大學研究人員在「自然」期刊發表研究論文指出，中國若放棄清零政策，可能引發感染的「海嘯」，導致160萬人喪生。圖為上海居民接受核酸檢測。（路透）

自然期刊：中國放棄清零將引發「海嘯」、160萬人喪生

2022-05-10 23:01
重慶男子迅速的將雞抓進懷裡。(取材自澎湃新聞)

他半夜偷雞展「絕技」 百隻雞一聲未叫 默默跟後頭給抓

2022-05-10 11:00
C919大飛機在上海浦東機場試飛成功。(取材自微博)

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

2022-05-14 01:36
俄羅斯總統普亭。美聯社

前中國駐烏克蘭大使：俄羅斯已輸了戰爭

2022-05-12 15:39

超人氣

更多 >
水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話

水牛城槍擊案兇手為18歲白人至上者 步槍塗了N開頭髒話
水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台

水牛城超市槍擊案／保安駁火被殺 死者來不及躲櫃台
網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬

網路風向見輸贏？「水行俠2」換掉安珀赫德連署破400萬
17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事

17歲超美女兒110公分大長腿 讓任達華做錯這件事
林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係