上海拚清零 路邊投放大量消毒片 引居民不適

上海拚清零，北蔡鎮投入大量消毒片結果引發居民身體不適。（取材自觀察者網）

上海為加速疫情 清零，多個區域投放大量含氯消毒片，導致多人出現喉嚨痛、嘔吐等症狀。北蔡鎮政府14日晚上通報致歉，承認消毒殺菌的措施不夠科學。

網友說，先前是防疫 人員強行進入室內消毒，現在是戶外全面消毒，滅了病毒，但人體也吸收了不少毒氣。

澎湃新聞報導，有居民14日在社群媒體 上反應，上海北蔡鎮南新六村亂撒消毒片，居民社區內到處都是撒落的消毒片，多人已出現喉嚨痛、刺眼睛、嘔吐等不適症狀。

當地居委會從9日發放消毒片，要求居民每天在自家下水道投放消毒片，居民指出，20多年的老水管已經出現漏水問題。

報導引述傳染病主任醫師說，這種「消毒泡騰片」以三氯異氰尿酸為主要有效成分的消毒片，有效含氯量為45%～55%，一般會產生致癌物質且不使用在居家消毒，居家消毒應使用刺激性和腐蝕性都很小的二氧化氯。

北蔡鎮防疫辦14日深夜通報向居民致歉，表示因為南新六村是這次冠狀病毒疾病疫情嚴重的小區之一，雖然感染人數已大幅下降，但仍時有新增病例，所以近期持續加大環境消毒。

通報說，本來想利用雨水稀釋路面和下水道的消毒片，但雨量不大導致消毒片殘留、氣味擴散，這說明消殺工作還不夠科學，還有不少應該整改的地方。