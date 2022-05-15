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浙江小學生俯臥撐 挑戰「本草綱目」…網友看呆：太絕了

中國新聞組／杭州16日電
原來，杭州市東冠小學一群學生用花式俯臥撑，挑戰劉畊宏的「本草綱目」，不少人看完後驚呼：原來俯臥撑可以這麼做。（取材自浙江新聞）
原來，杭州市東冠小學一群學生用花式俯臥撑，挑戰劉畊宏的「本草綱目」，不少人看完後驚呼：原來俯臥撑可以這麼做。（取材自浙江新聞）

自從藝人劉畊宏的「本草綱目」毽子舞暴紅，「你今天跳操了嗎？」就成了最近很多人的問候語。還有許多人別出心裁，用各種方式跳「本草綱目」拍成視頻，在網路吸引網友的點閱。最近，杭州小學生挑戰俯臥撐版「本草綱目」衝上熱搜，讓網友直呼，「太絕了」。

浙江新聞報導，浙江杭州市東冠小學一群學生用花式俯臥撐，挑戰劉畊宏的「本草綱目」，各種鑽石俯臥撐、蜘蛛俯臥撐、跳躍式俯臥撐，挑戰動作難度一個比一個大，不少人看完後驚呼，「原來俯臥撐可以這麼做」。

據了解，視頻中的這些孩子是學校健美操社團的成員，說起東冠小學的健美操社團，名氣可不小，曾經拿過四項健美操世界冠軍。

此外，杭州第11中學把課間操配樂換成「本草綱目」，然後校園畫風秒變，朝氣蓬勃。全校上千名高中生還集體跳操，顯得更有聲勢，而且擺出了各種不同的造型，剛好湊成一個「本」字。

校長莫若虹介紹，一曲「本草綱目」隨著劉畊宏跳操視頻的迅速走紅，如今換上這段健身操，學生很喜歡，高中生課業多，每天伏案看書寫作業的時間較長，適當跳操有助於他們舒展筋骨，放鬆身心。

台州溫嶺市錦園小學也將「本草綱目」版毽子操，結合到大課間運動中，學生們化身「劉畊宏男孩、女孩」，活力四射，激情開跳。

不過，全民健身成為社會新風尚，過度運動也會帶來受傷風險。建議鍛鍊身體要循序漸進、量力而為，開始前做好肌肉牽伸等熱身準備，過程中嚴格控制練習強度和負荷，別讓快樂健身變成身體的負擔。

劉畊宏的「本草綱目」版毽子操。（取材自浙江新聞）
劉畊宏的「本草綱目」版毽子操。（取材自浙江新聞）
杭州第11中學把課間操配樂換成「本草綱目」，全校上千名高中生集體跳操，湊成一個「...
杭州第11中學把課間操配樂換成「本草綱目」，全校上千名高中生集體跳操，湊成一個「本」字。（取材自浙江新聞）
原來，杭州市東冠小學一群學生用花式俯臥撑，挑戰劉畊宏的「本草綱目」。（取材自浙江...
原來，杭州市東冠小學一群學生用花式俯臥撑，挑戰劉畊宏的「本草綱目」。（取材自浙江新聞）

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