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入雲南蒼山尋二戰美軍遺骸 資深記者等13人一度失聯已平安下山

中國新聞組／北京15日電
救援隊員上山搜救。（取材自極目新聞）
救援隊員上山搜救。（取材自極目新聞）

蒐集抗戰戰史資料，也有一定風險。資深記者孫春龍帶隊前往雲南蒼山搜尋駝峰航線飛機殘骸，傳出全部13人失聯。14日傍晚，先後已與13人員全部取得聯繫，15日下午，13名失聯人員已全部安全下山。

來源：YouTube

微信公眾號貴州發布消息，5月12日，有人繞過雲南省漾濞縣平坡鎮平坡村上壩田值守檢查點、進入大理蒼山。截至14日，私自進入蒼山並滯留的13人通信中斷、下落不明。

消息稱，雲南昆明人周德蓉女士透露，「這兩天他們正在蒼山上找二戰飛機殘骸，他們已經住了兩晚上」，「我們本來約好他們下來之後見個面」。另外有雲南二戰史專家說，自己因年紀大，沒有參與這次找飛機殘骸行動，「他們有嚮導、衛星電話，我認為問題不會太大」、「我理解他們就是走散了」。

失聯者包括孫春龍。（取材自華人百科）
失聯者包括孫春龍。（取材自華人百科）

孫春龍原是知名調查記者，爾後辭職發起「老兵回家」活動，幫助滯留緬北的抗戰時期國軍老兵返回中國，並進行戰史研究與寫作。

他最近的微信朋友圈發文，都與此次行動有關，5月9日他寫道，「山脊深處，就是駝峰航線60號飛機墜毀地。我們要步行4天，負重十幾公斤，要在灌木從砍一條路出來。對我來說，是人生最大的一次體能挑戰」。

著名滇緬抗戰史專家戈叔亞表示，駝峰航線是二戰時期中國和盟軍一條主要的空中通道，始於1942年，終於二戰結束。

戈叔亞介紹，駝峰航線的運輸單位由美軍和中國航空公司組成。飛行員一般都是美國人，報務員和副駕駛則是中國人。本次孫春龍一行人尋找的「駝峰線60號」飛機與其他的不同，飛機主駕駛是美國人，副駕駛也是美國人。據資料顯示，飛機在1943年墜毀。

整個駝峰航線，一共有607架飛機墜毀，其中有46架是中國航空公司的，500多架是美國的。戈叔亞說，孫春龍持有駝峰線60號美國飛行員家屬的委託書，希望他們可以幫忙尋找表哥的遺骸。

「這是二戰期間，幫助我們運輸物資犧牲的美國飛行員」。戈叔亞說，從出發點上來說，孫春龍一行人受死者家屬委託，尋找飛行員遺骸是值得肯定的。但孫春龍一行沒有跟當地有關部門進行報備，是違規行為。

孫春龍等13名人員，進入大理蒼山尋找飛機殘骸，目前下落不明，圖為大理蒼山纜車。（...
孫春龍等13名人員，進入大理蒼山尋找飛機殘骸，目前下落不明，圖為大理蒼山纜車。（本報資料照片）
救援隊員上山搜救。（中新社）
救援隊員上山搜救。（中新社）

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