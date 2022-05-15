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9032米超過珠峰高度 中國浮空艇大氣科學觀測創世界紀錄

中國新聞組／北京15日電
中國研發的「極目一號」III型浮空艇15日從海拔4300米的科考營地順利升空，達到9008米，超過珠峰8848.86米的高度，創造浮空艇大氣科學觀測世界紀錄。(取材自央視)
中國研發的「極目一號」III型浮空艇15日從海拔4300米的科考營地順利升空，達到9008米，超過珠峰8848.86米的高度，創造浮空艇大氣科學觀測世界紀錄。(取材自央視)

據「巔峰使命」珠峰科考前方指揮部消息，15日凌晨1時26分，中國自主研發的「極目一號」Ⅲ型浮空艇從海拔4300米的科考營地順利升空，以平均每分鐘30米的速度上升，凌晨4時26分升空超過9000米，4時40分達到9032米，超過珠峰8848.86米的高度，創造浮空艇大氣科學觀測世界紀錄。

央視網報導，5月9日浮空艇綜合科考隊完成錨泊車組裝。5月12日早上6時42分浮空艇開始充氣。5月13日早上6時38分第一次升空測試，升空到5300米。5月14日凌晨2時25分第二次升空，升空到8011米。5月15日凌晨1時26分第三次從海拔4300米的科考營地順利升空，以平均每分鐘30米的速度上升，凌晨4時26分升空超過9000米，4時40分達到9032米，超過珠峰8848.86米的高度。

中國研發的「極目一號」III型浮空艇15日從海拔4300米的科考營地順利升空，達...
中國研發的「極目一號」III型浮空艇15日從海拔4300米的科考營地順利升空，達到9008米，超過珠峰8848.86米的高度，創造浮空艇大氣科學觀測世界紀錄。(取材自央視)

央視新聞報導，「巔峰使命」珠峰科考浮空艇綜合科考團隊是16支科考小組中人數最多的，有64名隊員，由中科院青藏高原研究所、空天信息創新研究院和長春光機所組成。

浮空艇體積9060立方米，總重量約2.625噸，地面錨泊車重90噸。浮空艇搭載的觀測儀器，主要用於同步記錄從地表到9000米高空的大氣組分數據和水汽傳輸過程。

據報導，測量數據包括大氣水汽穩定同位素、黑碳、粉塵、甲烷、二氧化碳等變化，這對研究西風如何影響青藏高原環境變化具有重要作用。

中國自主研發的「極目一號」Ⅲ型浮空艇。(取材自央視)
中國自主研發的「極目一號」Ⅲ型浮空艇。(取材自央視)

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