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國產大飛機C919即將交機 首架首次試飛成功

記者林則宏／綜合報導
中國國產大飛機C919於14日完成首架客機交機前的首次飛行試驗。（新華社）
中國國產大飛機C919於14日完成首架客機交機前的首次飛行試驗。（新華社）

由中國自行研發、製造的大型客機C919，14日6時52分從上海浦東機場第4跑道起飛，於9時54分安全降落。報導稱，這象徵中國商飛公司即將交付首家用戶的首架C919大飛機首次飛行試驗圓滿完成。據披露，C919一架單價6.53億人民幣(約0.99億美元)，和空客A320和波音737MAX系列飛機相比，C919的部分性能較優、造價偏低。

據人民網報導，中國商飛預研總師楊志剛指出，國產大飛機C919的絕大部分性能指標與現在的空客A320以及波音737持平，在氣動力還優於空客A320和波音737，但空客A320和波音737MAX系列飛機的單價都超過1億美元。

新華社報導，在3小時2分鐘的飛行中，試飛員與試飛工程師協調配合，完成了預定的各項任務，飛機狀態及性能良好。目前，C919大飛機試飛取證和交付準備工作正在有序推進。

自2019年起，6架C919在上海、閻良、東營、南昌等地進行飛行試驗，開展了一系列地面試驗和飛行試驗。2020年11月，C919獲型號檢查核准書（TIA），全面進入中國民航主管機關的審定試飛階段。

今年3月1日，中國東方航空與中國商飛公司在上海正式簽署C919大型客機購機合約，東航首批將引進5架C919客機，成為全球第一家採用C919飛機的航空公司。

C919是以空中巴士A320及波音737為假想競爭對手。去年外電曾報導，在美國緊縮高科技產品對中國的出口管制後，負責生產C919客機的中國商飛公司未能獲得供應商及時幫助，加上部分備用零件已經用罄，導致C919客機面臨零件短缺問題，相關認證及生產目標可能受到影響。

但從近期接連傳出的消息來看，C919似乎已擺脫來自美方的制肘。

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