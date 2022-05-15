上海小區被撒消毒片 多人喉嚨痛、刺眼睛、嘔吐

上海北蔡南新六村一名網友，在網上指控防疫人員大量投放消毒片。(取材自微博)

14日，微博 一則「上海北蔡南新六村亂撒消毒片」的消息引發網友關注，該微博博主稱，「小區內到處都是撒落的消毒片，人、貓和老鼠都出現中毒症狀，多人已出現喉嚨痛、刺眼睛、嘔吐等不適症狀。」

第一財經報導，北蔡鎮南新六村9日開始由居委發放消毒片，並告知每日需從自家下水管道投放十片消毒片，居民說：「我們這都是20年的老鐵管，有的門戶已經出現了漏水等問題，更別說對身體的危害；我樓下還住著一位獨居老人，萬一管道漏水了，對老人來說又是一次災難。」

據博主發出的照片可以看出居委發放的「消毒泡騰片」，其成分是「以三氯異氰尿酸為主要有效成分的消毒片，有效含氯量為45%～55%（W/W）」。

一位傳染病學科主任醫師表示，三氯異氰尿酸雖然是高效消毒劑但屬於氯製劑，氯製劑消毒終產物中，不可避免地會產生三氯甲烷，錯誤消毒有致病風險，一般是不被使用在居家消毒。

據澎湃新聞報導，鎮黨委政府表示，本想利用下雨天對下水管道及路面投放消毒片，但當天雨量不大，部分消毒片未溶解而殘留在小區路面，氣味持續擴散影響到小區居民，「這說明我們的消殺工作還不夠科學」。

另據「長安街知事」微信公眾號消息，北京 此波疫情 擴散，部分黨政官員被指防疫不力遭到問責，其中包括中鐵十一局以及北京農商銀行。北京農商銀行涉及順義區的群聚感染，中鐵十一局則涉及房山區疫情。

被問責的黨政官員包含北京農商銀行黨委書記、董事長王金山；市紀委監委駐北京農商銀行紀檢監察組組長佟瑄；北京農商銀行副行長李保旭；北京農商銀行運行維護中心總經理肖國彬；北京農商銀行軟體發展中心總經理喻德祿，遭受處罰從「黨內嚴重警告」到「通報問責」，程度不一。