做不到完全開放 中國棄辦亞洲杯足賽 球迷：解封更悲觀

原定明年6月在中國大陸舉辦的亞洲杯足球賽，宣布將易地舉辦。（取材自微博）

又一場原訂在中國舉辦的國際體育賽事生變。亞洲杯中國組委會昨天發布通知稱，原定明（2023）年6至7月在中國舉行的2023年亞足聯亞洲杯，受疫情 影響，中國組委會當前難以承諾屆時能按「完全開放模式」辦賽。經與亞足聯等共同商議後決定易地舉辦。這項消息讓許多媒體及球迷感到錯愕並大呼失望，對中國明年新冠疫情的「解封」更表達悲觀。

亞洲杯中國組委會14日在其官方微博宣布稱，這項決定是「經亞足聯、中國足協和2023年亞洲杯中國組委會共同商議後決定」。

亞足聯昨天也在官網發布通知表示，中國足協日前正式告知亞足聯，將不能舉辦2023年亞洲杯決賽階段比賽。亞足聯認可新冠疫情造成特殊狀況，導致中國放棄主辦權，認為這是最符合賽事利益的決定，並稱中方的決定是「艱難但必要的」，新的比賽地點將盡快確認。

2023亞洲杯決賽周原定明年6月16日至7月16日期間，在北京 、天津、上海、重慶、成都、西安、大連、青島、廈門和蘇州等中國境內十個城市進行，共有24隊參賽。

中國於2019年成為2023亞洲杯主辦國，為此規畫興建十個亞洲杯比賽球場，分別為北京工人體育場、天津濱海足球 場、上海浦東足球場、重慶龍興足球場、成都鳳凰山體育場、西安國際足球中心、大連梭魚灣專業足球場、青島青春足球場、廈門白鷺體育場以及蘇州昆山足球場，預計今年底前全部完工。

據中國媒體報導，亞洲杯中國組委會不僅公布了比賽標誌，且直到今年五一連假仍在為場館趕工，目前上海及成都新球場已完工，準備工作幾近完成。亞洲杯中國組委會祕書長何璽今年3月並曾表示，期望亞洲杯成為中國向亞洲乃至世界展示足球形象和國家形象的平台。

辛苦三年又砸大錢籌辦的比賽如今卻不能舉辦，讓大批中國球迷直呼這是「青天霹靂」，「好不容易男足能不用比賽直接進入亞洲杯」、「2023年還不開放！？當初來上海的目的之一就是為了看亞洲杯」。也有其他球迷安慰道：「取消也好，免得（男足）主場大敗。」有球迷不解說：「距離比賽還有14個月，現在就逼著咱們做出防疫承諾？為什麼這麼早就要決定？」

受疫情影響，已有多項在中國舉辦的國際體育賽事生變。今年9月10日至25日舉行的杭州2022年第19屆亞運會6日宣布延期。今年12月在汕頭舉行的第三屆亞洲青年運動會已延期一次，本月6日宣布取消。今年6月27日至7月7日的成都世界大學生運動會延期至2023年。世界田徑聯合會早前也宣布，由於「中國的旅行限制及嚴格防疫要求」，取消今夏在上海及深圳站的比賽。