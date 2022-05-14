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女童引用「三國」談俄烏衝突 點出澤倫斯基像劉琮

記者林宸誼／北京14日電
一則小女孩用三國演義中「曹操與孫權爭荊州」的故事簡單類比，淺談俄烏局勢的影片在網路熱傳。（視頻截圖）
一則小女孩用三國演義中「曹操與孫權爭荊州」的故事簡單類比，淺談俄烏局勢的影片在網路熱傳。（視頻截圖）

一則小女孩用三國演義中「曹操與孫權爭荊州」的故事簡單類比，淺談俄烏局勢的影片在中國網路熱傳，被不少網友稱讚年紀雖小但思路清晰，還頗有個人見地。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，影片更引發海外網友的關注，尤其是「驚豔」了菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin Jr.），他在個人推特上多次轉發，直到9日都還在瘋狂推薦給大家觀看。

洛欽直呼「這是俄烏局勢最有智慧的點評」，大讚小女孩「這一代中國人是中國乃至世界的希望」，更動了想把孫女送去中國接受教育的念頭，「我想讓她也成為像視頻中這樣很有見解的小女孩。」

影片中，一個穿著校服的小女孩被爸爸問到：「如何看待俄烏局勢」，雖然這個問題看起來對於學齡兒童來說有點難，但這個孩子只是稍微思索一番，就自信滿滿、落落大方地用英語侃侃而談起來。

小女孩先是對那些在戰火中飽受苦難的人表示同情，隨後說起自己最近在看《三國演義》，認為俄烏局勢也有相似之處。她說，以美國為首的北約就好比是曹操勢力，而俄羅斯就像是孫權手下的江東，烏克蘭則是兵家必爭之地荊州，夾在它倆之間，不斷撩撥著前兩者的神經。

她有模有樣地分析，假設荊州被曹操拿下，按現在的話來說就是「沒有了戰略緩衝區」，曹操可以直接順江而下，對孫權來說威脅極大。孫權對此寢食難安，心想不能坐以待斃，赤壁之戰由此爆發。

「看看今天的俄烏衝突，和三國時期沒有任何區別」，小女孩說，北約想在烏克蘭搞東擴，被逼近家門的俄羅斯同樣也不能坐以待斃，因此爆發了俄烏衝突。

當被追問烏克蘭總統澤倫斯基的下場時，小女孩眼睛滴溜溜地轉，鬼靈精怪地來了一句：「想想劉琮唄！」

歷史上，荊州刺史劉表急火攻心而亡後，其子劉琮在投降派的慫恿下，直接向曹操不戰而降，讓曹操不費吹灰之力就取得荊州，隨後逐漸消失在歷史舞台上。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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