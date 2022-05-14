她砸百萬修籃球館送男友：不喜歡網上說我是富婆

塗塗修建了一座籃球館送男友作為禮物。（取材自紅星新聞）

昆明女子塗塗，因為男朋友喜歡打籃球，於是花了半年時間、耗資逾百萬人民幣，將男友學校附近一座廢棄工廠改造成籃球館送給他。消息曝光引發熱議。有人羨慕「神仙般的愛情」，也有人質疑塗塗根本沒有男朋友，不過是在為球館搏流量。紅星新聞採訪了塗塗，證實「塗塗男朋友」確實存在。

來源：YouTube

塗塗表示，自己與男朋友小張在抖音 上認識的，「都喜歡打籃球，然後就開始了姐弟戀，在一起有一年多了。」據報導，塗塗在抖音上發了一條視頻稱：「男朋友酷愛打籃球，自己用了六個月、斥資上百萬悄悄為他修建了一座籃球館作為禮物！」這條視頻很快成為爆款，「這是什麼神仙愛情啊」、「我的鈔能力女友送了我一個球場」、「這個男人上輩子一定拯救了銀河系」，眾多網友表達自己的羨慕之情。

塗塗說，小張常說畢業之後希望從事籃球方面的工作。去年她發現這個廢棄廠房，就跟廠房的老闆談好十年起租，年租金 50萬。改裝工程共花了102萬，整個過程一直都是瞞著小張的，「就是想給他一個驚喜」。

籃球館外觀。（取材自紅星新聞）

對於這樣一份禮物，小張表示自己當時很懵：「除了意想不到，還是意想不到，這完全超出了我個人理解的範疇了！我也埋怨過她花錢太多，因為我是一個不怎麼愛花錢、物質慾望比較低的人。這個事情在網上被關注後，網上說什麼的都有，讓我壓力很大！」

籃球館內部。（取材自紅星新聞）

針對有網友認為這是「炫富」，塗塗卻表示這是男女在戀愛中一個很正常的饋贈行為，「只不過我贈送的這個禮物在大家看來涉及的金額比較高」。至於有人話說得很難聽，比如「傍富婆」什麼的。塗塗表示，她是重慶人，家裡條件很一般，在湖南上大二的時候就開始各種兼職，後來在長沙進了一個剛創業的搞地產項目的公司，因為工作很努力，老闆後來就讓她成為合夥人。她用來租廠房、裝修球館的錢，其實也是自己大部分的積蓄。她特別不喜歡網上說她是富婆、富二代，我家裡真的很普通，父母都是很基層的工作者。」

塗塗說小張不但不會讓自己負擔他在求學階段的生活費，而且兩人約會時的開銷也基本都是小張負責的。且小張也曾用自己的壓歲錢和攢了幾個月的生活費，買了一個鑽戒送給她，讓她很感動。她並表示球館的租金「我會幫助他維持下去的。」