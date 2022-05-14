我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州韓裔沙龍槍案 警方態度轉彎：恐是仇亞攻擊

水牛城槍案兇手為18歲白人至上者 步槍塗N開頭髒話

一夜解了6博士難題？韋神：假新聞…根本沒這回事

中國新聞組／北京14日電
韋東奕在為學生上課。（取材自南風窗）
韋東奕在為學生上課。（取材自南風窗）

被網友封為「韋神」的韋東奕最近又上了熱搜。網上流傳的聊天截屏顯示，某科技公司由六個博士組成的團隊搞了四個多月都沒有辦法解決的數學問題，透過關係找上韋東奕，據說「韋神」一個晚上就把問題解決了。科技公司想付酬金，卻被他拒絕了，理由是「問題太簡單了，沒必要給錢。」但韋東奕明確表示：這是假新聞。

來源：YouTube

南風窗報導，日前還有媒體報導說，哈佛大學免考英語、破格邀韋東入學。對此，韋東奕說「哈佛沒找過我。」

「韋神」韋東奕是山東人，父親韋忠禮是山東建築大學的數學教授，母親俞蓁曾是山東師大附中連續兩屆國際數學奧林匹克競賽滿分的金牌得主。韋東奕免試直接升入山東師大附中就讀高中後，15歲入選數學奧賽國家集訓隊集訓。在2008、2009年連續在第49屆、第50屆國際數學奧林匹克競賽以滿分獲得金牌。

韋東奕2010年被保送至北京大學就讀，隨後參與北大「本博連讀特別計畫」，並於2019年畢業後留校任教。28歲，他開始擔任北京大學助理教授。「韋神」有多神？據說韋東奕某學期擔任某門課助教，老師笑著向同學們這樣介紹他：「這是你們這學期的助教，如果你們有不會的習題可以問我，如果我不會可以問助教，如果連助教都不會，那估計就是題目錯了。」

報導指出，在數學領域，韋東奕有著常人這輩子都難以企及的智慧和高度。他像神一般存在，互聯網上，網友主動將他「封神」，稱他為「韋神」。但韋東奕潛心於數學教學和研究，他不善於社交，不喜拋頭露面，更希望不被外界關注和打攪，因為「怪怪的」，「可能不理我就是最好的」。至於爆火後，網傳有北大女生向他示愛、希望和他談戀愛，對此，他說：「我還沒想，目前還沒有這方面的考慮。」

手提饅頭和礦泉水瓶接受采訪的韋東奕。（取材自南風窗）
手提饅頭和礦泉水瓶接受采訪的韋東奕。（取材自南風窗）

2021年5月，有自媒體在北大偶遇韋東奕，當時的他頭髮凌亂、不修邊幅，手裡拿著一大瓶外標籤已掉落的1.5升礦泉水瓶，外加一個塑料袋，袋裡是兩個白饅頭。

北京 哈佛大學

上一則

港醫師指1成染疫兒童 出現失眠等長期後遺症

下一則

上海市長：為「社會面有序放開」做好全面準備

延伸閱讀

6博士困方程式4個月想破頭 北大「韋神」一夕解難題

6博士困方程式4個月想破頭 北大「韋神」一夕解難題
世衛說印度新冠470萬死「沒通報」新德里強烈駁斥

世衛說印度新冠470萬死「沒通報」新德里強烈駁斥
落實「總體國家安全觀」 北京大學成立國家安全學系

落實「總體國家安全觀」 北京大學成立國家安全學系
華視假新聞連發惹民慌 陳雅琳90天下台成最短命總經理

華視假新聞連發惹民慌 陳雅琳90天下台成最短命總經理

熱門新聞

南京大學校門。（百度百家號）

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

2022-05-08 14:29
有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。取自香港01

上海富商密春雷失蹤4個月 「央視一姐」妻董卿節目停播

2022-05-07 12:53
中國國家移民管理局局召開會議強調，從嚴限制中國公民非必要出境活動。（中新社）

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

2022-05-13 10:44
韋東奕被稱為「數學天才」，去年5月曾因為手拿饅頭和農夫山泉礦泉水瓶的驚奇畫風引發網友的熱議。(視頻截圖)

6博士困方程式4個月想破頭 北大「韋神」一夕解難題

2022-05-07 13:00
上海復旦大學研究人員在「自然」期刊發表研究論文指出，中國若放棄清零政策，可能引發感染的「海嘯」，導致160萬人喪生。圖為上海居民接受核酸檢測。（路透）

自然期刊：中國放棄清零將引發「海嘯」、160萬人喪生

2022-05-10 23:01
重慶男子迅速的將雞抓進懷裡。(取材自澎湃新聞)

他半夜偷雞展「絕技」 百隻雞一聲未叫 默默跟後頭給抓

2022-05-10 11:00

超人氣

更多 >
至少10死 紐約超市傳槍案 槍手著軍服行凶 已被捕

至少10死 紐約超市傳槍案 槍手著軍服行凶 已被捕
普亭驚傳罹患血癌 背部開刀後下令出兵烏克蘭

普亭驚傳罹患血癌 背部開刀後下令出兵烏克蘭
「富婆」楊冪穿萬元雨靴踩泥 睡衣造型大露豐胸

「富婆」楊冪穿萬元雨靴踩泥 睡衣造型大露豐胸
居家快篩便利省時 但美專家憂「三大問題」浮現

居家快篩便利省時 但美專家憂「三大問題」浮現
伊能靜兒子再曝女裝造型 嫵媚又勾魂大勝媽咪

伊能靜兒子再曝女裝造型 嫵媚又勾魂大勝媽咪