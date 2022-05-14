一夜解了6博士難題？韋神：假新聞…根本沒這回事

韋東奕在為學生上課。（取材自南風窗）

被網友封為「韋神」的韋東奕最近又上了熱搜。網上流傳的聊天截屏顯示，某科技公司由六個博士組成的團隊搞了四個多月都沒有辦法解決的數學問題，透過關係找上韋東奕，據說「韋神」一個晚上就把問題解決了。科技公司想付酬金，卻被他拒絕了，理由是「問題太簡單了，沒必要給錢。」但韋東奕明確表示：這是假新聞。

來源：YouTube

南風窗報導，日前還有媒體報導說，哈佛大學 免考英語、破格邀韋東入學。對此，韋東奕說「哈佛沒找過我。」

「韋神」韋東奕是山東人，父親韋忠禮是山東建築大學的數學教授，母親俞蓁曾是山東師大附中連續兩屆國際數學奧林匹克競賽滿分的金牌得主。韋東奕免試直接升入山東師大附中就讀高中後，15歲入選數學奧賽國家集訓隊集訓。在2008、2009年連續在第49屆、第50屆國際數學奧林匹克競賽以滿分獲得金牌。

韋東奕2010年被保送至北京 大學就讀，隨後參與北大「本博連讀特別計畫」，並於2019年畢業後留校任教。28歲，他開始擔任北京大學助理教授。「韋神」有多神？據說韋東奕某學期擔任某門課助教，老師笑著向同學們這樣介紹他：「這是你們這學期的助教，如果你們有不會的習題可以問我，如果我不會可以問助教，如果連助教都不會，那估計就是題目錯了。」

報導指出，在數學領域，韋東奕有著常人這輩子都難以企及的智慧和高度。他像神一般存在，互聯網上，網友主動將他「封神」，稱他為「韋神」。但韋東奕潛心於數學教學和研究，他不善於社交，不喜拋頭露面，更希望不被外界關注和打攪，因為「怪怪的」，「可能不理我就是最好的」。至於爆火後，網傳有北大女生向他示愛、希望和他談戀愛，對此，他說：「我還沒想，目前還沒有這方面的考慮。」

手提饅頭和礦泉水瓶接受采訪的韋東奕。（取材自南風窗）

2021年5月，有自媒體在北大偶遇韋東奕，當時的他頭髮凌亂、不修邊幅，手裡拿著一大瓶外標籤已掉落的1.5升礦泉水瓶，外加一個塑料袋，袋裡是兩個白饅頭。