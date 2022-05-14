Gucci x Adidas萬元雨傘竟不防水 客服：有收藏價值

Gucci與Adidas推出聯名雨傘，售價1.1萬元人民幣，卻「不防水」。（取材自Gucci官網）

奢侈品牌Gucci與運動品牌Adidas近日推出聯名系列商品，其中一款在中國官網售價1.1萬元（人民幣，下同，約1627美元）的雨傘，吸引了眾人關注，但原因並非設計感強、做工精美，而是作為雨傘卻「不防水」。有網民對此調侃，「他明明可以直接搶你錢的，但他還是給了你一把傘」。

香港 01報導，根據品牌官網，該雨傘長63公分，有8根傘股，材質是藍色和紅色棉麻混紡面料。值得注意的是，作為一把雨傘，該商品的描述卻赫然寫有「不防水」三個字。

而另外一款Gucci與Adidas的聯名雨傘，未在商品細節中寫有「不防水」，即應具有雨傘最基本的防水功能，但售價就要1萬4390元，較前述「不防水」雨傘貴了3290元。

事件引發關注，有網友評論「貧窮限制了我的想像」、「別人是劫富濟貧，奢侈品是劫富笑貧」、「這麼貴的傘，怎麼能用來擋雨」、「雨傘不防水為什麼要叫雨傘」、「奢侈品本來就是收割富人的智商稅，反正和窮人沒關係」。

正觀新聞報導，針對此事，Gucci官方客服人員回應，上述雨傘有兩大品牌的標誌，靈感來自創作總監的美好回憶，具有收藏價值，也很適合打造時尚 造型，「可在都市或度假的造型中脫穎而出，不建議當做日常晴雨傘使用」。