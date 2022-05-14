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西湖垂柳改種月季 還是西湖？ 網民不滿 景區連夜補栽

中國新聞組╱杭州14日電
西湖景區柳樹補種前後對比。(取材自九派新聞)
西湖景區柳樹補種前後對比。(取材自九派新聞)

「西湖邊的柳樹被換成月季」近日引發關注，專家曾稱被移走的柳樹「駝背」傾斜，有安全隱患。杭州西湖風景名勝區管委會13日通報稱，備受關注的杭州西湖北山街（斷橋-保俶路段）沿湖七棵柳樹已補植完成，景區管委會將對相關單位和人員的失職深入調查，然後依規究責。

來源：YouTube

綜合媒體報導，事情的起因是有民眾發現西湖邊景觀正在提升改造，但北山街保俶路以西到斷橋這一帶原本的高柳卻都不見，替換成了月季等，「柳樹不是西湖的標配嗎，為什麼要移走？」

不少網友不滿和憤怒，「想到西湖岸邊的垂柳，就彷彿看到古詩詞中夢裡江南的樣子」。西湖素有著名的「十景」之說，「柳浪聞鶯」就是其中之一，「沒有了湖邊垂柳，西湖也就不再是從前的西湖了」。

西湖景區管委會岳廟管理處黨政辦公室主任王曹飛表示，西湖的柳樹都安好，只是將北山街（斷橋東側至保俶路口）長勢衰敗的7棵沿湖柳樹遷移。理由是：柳樹屬強陽性植物，這一段陽光條件差，柳樹出現老化、空洞和嚴重傾斜，於是在徵求專家意見後將柳樹遷移，之後會挑選高度不高、造型優美的柳樹補種。

不過，輿論持續質疑，既然該地段不適宜種植柳樹，為何又要繼續補種柳樹，長大是否又要再度移出？

另有網友說，並非月季不美，只是沒了柳樹，西湖就不能再說是「楊柳依依」西湖了；而「新愁又到西湖柳，萬縷黃金拂人首」千百年來的歷史韻味，唯有柳樹尚在，才能找到安放之處。認為西湖作為全球聞名知名景點，管理者決策尤需謹慎，要考慮到社會觀感和歷史認知，不應草率。

輿論發酵後，西湖管委會風景園林局人員說，已連夜補種沿湖七棵柳樹，但並非原來移走的那七棵。

另有媒體以「西湖斷橋邊柳樹回歸，來來回回折騰了誰？」為題作出評論，「西湖不只是杭州西湖風景名勝區的西湖，也不只是杭州人的西湖。綠楊陰裡白沙堤的西湖，是中國山水文化一個獨特的美學符合，西湖的一草一木、風光面貌值得我們大家共同珍視和關注。西湖的柳樹是去是留，景區與其事後回應，不如事前做好調查，用心傾聽民聲，徵集民意，才能更好地理解、尊重、保護西湖之美。」

西湖邊幾株柳樹的去留，備受市民遊客關注。(取材自浙江法制報)
西湖邊幾株柳樹的去留，備受市民遊客關注。(取材自浙江法制報)

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