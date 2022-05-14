中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

C919大飛機在上海浦東機場試飛成功。(取材自微博)

據新華社報導，由中國自行研發、製造的大型客機C919，14日6時52分從上海浦東機場第4跑道起飛，於9時54分安全降落。報導稱，這象徵中國商飛公司即將交付首家用戶的首架C919大飛機首次飛行試驗圓滿完成。

新華社指出，在3小時2分鐘的飛行中，試飛員與試飛工程師協調配合，完成了預定的各項任務，飛機狀態及性能良好。目前，C919大飛機試飛取證和交付準備工作正在有序推進。

自2019年起，6架C919在上海、閻良、東營、南昌等地進行飛行試驗，開展了一系列地面試 驗和飛行試驗。2020年11月，C919獲型號檢查核准書（TIA），全面進入大陸民航主管機關的審定試飛階段。

今年3月1日，中國東方航空與中國商飛公司在上海正式簽署C919大型客機購機合約，東航 首批將引進5架C919客機，成為全球第一家採用C919飛機的航空公司。

東航5月10日發布的增資公告透露C919的「目錄價格」為每架9,900萬美元。根據波音、空中巴士公布的目錄價格，B737-800每架售價為1.171億美元，A320neo基本款每架售價為1.106億美元。但所謂「目錄價格」只是報價，並非最終售價。

C919是以空中巴士A320及波音737為假想競爭對手。去年外電曾報導，在美國緊縮高科技產品對中國的出口管制後，負責生產C919客機的中國商飛公司未能獲得供應商及時幫助，加上部分備用零件已經用罄，導致C919客機面臨零件短缺問題，相關認證及生產目標可能受到影響。

但從近期接連傳出的消息來看，C919似乎已擺脫來自美方的制肘。