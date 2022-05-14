「平戰結合」 各省地級市將普設方艙醫院

南京國際博覽中心的方艙醫院。(新華社)

中國除要求大城市要建立步行15分鐘的核酸「採樣圈」，國家衛健委醫政醫管局監察專員郭燕紅表示，中國還將進一步要求各省以地級市為單位，按「平戰結合」原則，常規建設或改造一定數量的方艙醫院，用以收治輕症和無症狀感染者。

在13日的記者會中，國家衛健委疾控局副局長雷正龍表示，近期，中國全國疫情 整體繼續呈現下降態勢，5日以來，全國每天新增本土感染者均低於5000例，12日全國新增感染者更降至2300例以下。

對於國務院 日前提出，要在大城市建立步行15分鐘的核酸「採樣圈」，郭燕紅表示，這一方面有利於公眾就近就便接受檢測 服務，更有利於感染者的早期發現，有利於疫情的及時控制。

針對中國全國各地的方艙醫院建設情況，郭燕紅表示，當前Omicron變異株已成為新冠病毒主要流行株。雖然總的來看，感染者的病情總體較輕，但由於傳播速度快，所以發生疫情後，感染者數量會在短時間內激增。

她指出，為保證在最短時間內將感染者收入醫院，同時保障正常醫療資源不被擠占，確保正常醫療服務的提供，中國在最新版的診療方案中特別提出要建立分類收治的原則和要求，亦即要將輕症和無症狀收入方艙醫院，普通型、重型、危重型和有高危因素的感染者收入定點醫院。

郭燕紅說，目前絕大部分省市都已按要求設置一定數量的方艙醫院。「近期，大家可以看到，各地應對疫情過程中，方艙醫院的啟用在吉林、上海都起到了非常重要的作用」。

她指出，國家衛健委要求各省要以地級市為單位，按「平戰結合」原則，常規建設或者改造一定數量的方艙醫院，相關水、電、廁所、淋浴、通風等基礎設施要提前做到布局、改造到位。

同時要做好方艙醫院醫務人員和醫療設備的準備工作，同時儲備好床位、醫用物資、醫療設備，一旦發生疫情要能在24小時內將這些設備設施進入到已經備好的方艙醫院中，醫務人員及相關設備也能投入到位。

此外，還要統籌各部門全力保障好方艙醫院的建設以及建設後的正常運行，確保在有需要時，能在24小時內轉化為方艙醫院投入使用、收治病人，為實現「應收盡收、應治盡治」提供支撐。