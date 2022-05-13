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植牙1顆2萬元 一口牙能換縣城一套房

中國新聞組／北京13日電
中國種植牙規模登人民幣千億元量級，但每百萬人僅擁175名牙醫。圖為上海家庭醫生為一名老人檢查牙齒。（新華社）
中國種植牙規模登人民幣千億元量級，但每百萬人僅擁175名牙醫。圖為上海家庭醫生為一名老人檢查牙齒。（新華社）

從2012年到2019年，中國種植牙數量由18萬顆增長到約為312萬顆，複合增長率達到49.95％。有證券機構測算，中國種植牙市場規模有望達到1500億元至3000億元（人民幣，下同，約220億到441億美元）。

中國新聞周刊指出，29歲的李倩種一顆牙要花費近2萬元（約2944美元），這讓她明白了「種一口牙等於買一輛寶馬」「一口牙換縣城一套房」所言非虛。

種牙為什麼這麼貴？在這些疑問的後面，還隱藏一個根本問題：真的需要走到種牙這一步嗎？

缺牙後，牙齒的修複方式主要有三種：種植牙、裝固定義齒，以及戴活動義齒（即假牙）。種植牙作為一種替代方式，被稱為「人類的第三副牙齒」。

在首都醫科大學附屬同仁醫院口腔科主任林江看來，種植牙只是模擬的較為理想的第三副牙齒，目前依然是比較高層次的消費需求，「沒必要一定將其全民推廣，它是非必須的，可以替代的」。

林江說，牙周病發展是一個潛在、隱蔽的過程，早中期沒有太多症狀，至多也就是刷牙時會有點出血，患者不會主動去求醫，到後期發現時，治療都來不及。

「中國重視口腔健康也是近10年的事。」種牙醫生徐寶華如是感慨。中國大陸對口腔醫學不重視，並存在牙醫不足的現實。

據「中國衛生健康統計年鑒（2020）」，中國共19.5萬名口腔執業醫師，口腔醫療機構11萬家。2020年，歐洲國家每百萬人中約有810名牙醫，美國約有608名。北京以每百萬人擁有405名口腔醫生高居各大城市首位。平均下來，中國每百萬人中牙醫人數只有175人。

北京 醫學 證券

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