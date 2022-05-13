我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

川震曾病危…野生大熊貓 養成200斤包子

體育新聞組／北京13日電
如今的大熊貓北川。（取材自熊貓頻道）
如今的大熊貓北川。（取材自熊貓頻道）

大熊貓「北川」是2008年汶川地震後，成都大熊貓繁育研究基地搶救的第一隻病危野生大熊貓。經過飼養員精心的救護與照料，「北川」已從過去的「小病號」成為現在的「基地之花」，被網友親切地稱為「川包子」。

來源：YouTube

封面新聞報導，左手一根竹子，右手一個筍，吃完了舔舔手，打個盹兒，這就是「北川」在成都大熊貓繁育研究基地平凡又幸福的生活日常。

2010年4月，四川北川羌族自治縣江河村，一位農民發現一隻瘦弱的大熊貓。基地立刻派出一隊救護小組前往救援。被發現時，這隻熊貓體重只有100斤，包括肝、膽、胰等內臟都受到了嚴重傷害。北川被發現時大約3歲，已到了大熊貓獨居的年齡，會被人類發現，很有可能是牠患病後主動求助。

2010年4月26日，四川省北川縣小壩鄉洪河村的村民發現身患重病的大熊貓北川。（...
2010年4月26日，四川省北川縣小壩鄉洪河村的村民發現身患重病的大熊貓北川。（取材自熊貓頻道）

來到成都後，專家除了用藥物治療疾病，還加了許多精飼料來改變牠長期的營養不良。經過了一年多治療，「北川」身體狀況得到很大改善，但仍需用藥調養。因此，「北川」被留在成都，正式列入圈養大熊貓的譜系。

2010年4月26日，四川省北川縣小壩鄉洪河村的村民發現身患重病的大熊貓北川。（...
2010年4月26日，四川省北川縣小壩鄉洪河村的村民發現身患重病的大熊貓北川。（取材自熊貓頻道）

來到成都12年，「北川」的體重已穩定超過200斤。飼養員介紹，出生於野外的「北川」會將每根竹筍都吃得乾乾淨淨，一點也不浪費。牠的警惕性也非常高，周遭稍微有點聲響就會四處探查。「北川」被人看到時只有兩個狀態，不是在吃，就是掛在樹上。

如今的大熊貓北川。（取材自熊貓頻道）
如今的大熊貓北川。（取材自熊貓頻道）
如今的大熊貓北川。（取材自封面新聞）
如今的大熊貓北川。（取材自封面新聞）

地震

上一則

婚鬧太嗨被壓斷腿 新郎拐跳成親 「會記得一輩子」

下一則

祝融號新發現 火星存在可利用水活動跡象

延伸閱讀

好康報你知／香港好運來超市

好康報你知／香港好運來超市
Turning Red 連同各地亞裔餐廳 共慶美食與家庭

Turning Red 連同各地亞裔餐廳 共慶美食與家庭
成都平原耕地十年驟減40% 官媒：天府糧倉怎麼了？

成都平原耕地十年驟減40% 官媒：天府糧倉怎麼了？
杭州亞運宣布延期 成都世大運也傳今年辦不成了

杭州亞運宣布延期 成都世大運也傳今年辦不成了

熱門新聞

南京大學校門。（百度百家號）

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

2022-05-08 14:29
有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。取自香港01

上海富商密春雷失蹤4個月 「央視一姐」妻董卿節目停播

2022-05-07 12:53
華府經濟學者觀察指出，北京經濟脅迫經常失效且造成反效果。圖為大批出口商品車在山東港口煙台港集結等待裝船。（新華社資料照片）

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

2022-05-06 20:46
韋東奕被稱為「數學天才」，去年5月曾因為手拿饅頭和農夫山泉礦泉水瓶的驚奇畫風引發網友的熱議。(視頻截圖)

6博士困方程式4個月想破頭 北大「韋神」一夕解難題

2022-05-07 13:00
上海復旦大學研究人員在「自然」期刊發表研究論文指出，中國若放棄清零政策，可能引發感染的「海嘯」，導致160萬人喪生。圖為上海居民接受核酸檢測。（路透）

自然期刊：中國放棄清零將引發「海嘯」、160萬人喪生

2022-05-10 23:01
重慶男子迅速的將雞抓進懷裡。(取材自澎湃新聞)

他半夜偷雞展「絕技」 百隻雞一聲未叫 默默跟後頭給抓

2022-05-10 11:00

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因