川震曾病危…野生大熊貓 養成200斤包子

如今的大熊貓北川。（取材自熊貓頻道）

大熊貓「北川」是2008年汶川地震 後，成都大熊貓繁育研究基地搶救的第一隻病危野生大熊貓。經過飼養員精心的救護與照料，「北川」已從過去的「小病號」成為現在的「基地之花」，被網友親切地稱為「川包子」。

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封面新聞報導，左手一根竹子，右手一個筍，吃完了舔舔手，打個盹兒，這就是「北川」在成都大熊貓繁育研究基地平凡又幸福的生活日常。

2010年4月，四川北川羌族自治縣江河村，一位農民發現一隻瘦弱的大熊貓。基地立刻派出一隊救護小組前往救援。被發現時，這隻熊貓體重只有100斤，包括肝、膽、胰等內臟都受到了嚴重傷害。北川被發現時大約3歲，已到了大熊貓獨居的年齡，會被人類發現，很有可能是牠患病後主動求助。

2010年4月26日，四川省北川縣小壩鄉洪河村的村民發現身患重病的大熊貓北川。（取材自熊貓頻道）

來到成都後，專家除了用藥物治療疾病，還加了許多精飼料來改變牠長期的營養不良。經過了一年多治療，「北川」身體狀況得到很大改善，但仍需用藥調養。因此，「北川」被留在成都，正式列入圈養大熊貓的譜系。

2010年4月26日，四川省北川縣小壩鄉洪河村的村民發現身患重病的大熊貓北川。（取材自熊貓頻道）

來到成都12年，「北川」的體重已穩定超過200斤。飼養員介紹，出生於野外的「北川」會將每根竹筍都吃得乾乾淨淨，一點也不浪費。牠的警惕性也非常高，周遭稍微有點聲響就會四處探查。「北川」被人看到時只有兩個狀態，不是在吃，就是掛在樹上。