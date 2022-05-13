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高校「手勢舞」招生 女學生捲排名 宣傳淪顏值比拚

中國新聞組／北京13日電
有營銷號將所有手勢舞女生的影片整合後，為各個女生的顏值加上分數。（鳳凰網）
有營銷號將所有手勢舞女生的影片整合後，為各個女生的顏值加上分數。（鳳凰網）

中國高校往年都會在官網首頁放上女學生的相片宣傳，以青春、活力等元素吸引學生報讀。今年各校的宣傳卻移師到「手勢舞」之上，炒熱話題。然而，宣傳影片卻逐漸變成女學生顏值比拚的修羅場，直接淪為選美現場，觀眾紛紛在評論區打分，而合格標準僅為女生樣貌是否可愛、笑容是否甜美、身材夠不夠「白瘦幼」。

影音來源：YouTube

香港01報導，有營銷號將所有手勢舞女生的影片整合後，舉辦一場「全國性」的手勢舞大賽，為各個女生的顏值加上分數，甚至在片中加上「沒有對比就沒有傷害」等字詞。而為了學校宣傳拍片的女生，卻莫名捲入一場排名戰，被一眾網友評頭論足。

報導指出，面對網上大量苛刻的留言，不少學校不僅沒有保護自己的學生，反而推波助瀾，舉辦手勢舞大賽、顏值比賽，其他高校亦紛紛上前「切磋切磋」、「學術交流」。

在抖音平台上，各大高校的招生宣傳影片幾乎一模一樣，一名女學生在同一首背景音樂中跳舞，連動作都是一模一樣，有專業學科甚至專門推出制服版，包括警察、空姐、護士等等。

事實上，去年南京大學的招生宣傳一度引起熱議。在該校的招生宣傳照片中，各學生分別舉起寫有「你想不想讓我成為你的青春？」、「你想不想和我一起泡在杜廈圖書館從早晨到夜晚？」等宣傳牌。

有網友認為，宣傳牌上的「泡」、「成為你的青春」等字詞欠妥，且上述兩句宣傳語均由女學生手持，質疑有「物化女性」之嫌。最終，南京大學將有關圖文刪除。

招生 警察 香港

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