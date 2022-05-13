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2000萬人「靜默3天」防疫？ 北京掀恐慌囤貨潮 官方這麼說

中國新聞組／北京13日電
北京市12日傳出可能「封城靜默」，民眾在超市搶購物資。圖為東城區某家超市民眾排隊等候結帳畫面。(記者黃雅慧／攝影)
北京市12日傳出可能「封城靜默」，民眾在超市搶購物資。圖為東城區某家超市民眾排隊等候結帳畫面。(記者黃雅慧／攝影)

北京市宣稱本土疫情稍降，防控措施卻一再升級，官方昨宣布自13日起連續3日在12個區展開核酸檢測，並倡導周五居家辦公、周六日居家休息。與此同時，「北京將靜默三天」的傳聞也快速傳播，儘管官方澄清是謠言，仍有大批民眾到超市搶購民生物資，因為「有上海前車之鑑，嚇到了」。

北京市政府發言人徐和建表示，為盡快實現社會面清零，13日起利用周末窗口期，連續3天在12個行政區展開核酸檢測。並倡導市民周五居家辦公，周六日居家休息，就地參加核酸檢測。北京將根據三輪核酸結果，確定下一步篩查策略。

北京市有16個行政區，常住人口約2200萬人，除人口較少的平谷、延慶等五區，其他地區都要進行核酸檢測，涉及將近2000萬人。北京防控區域也不斷擴大，已關閉逾70個地鐵站，部分公共交通也停駛。

但從病例數來看，北京疫情波動不大。過去24小時，新增本土感染者36例，自4月22日以來，累計報告928例，涉及15個區。12日北京新增42例本土確診和8例無症狀感染者，並無確診大幅增加情形。

另針對昨天傳出防控升級後北京可能封城、靜默三天等傳言，徐和建澄清稱，組織區域核酸篩查，期間只是倡導市民減少流動，「封城靜默」都是謠言，搶菜囤購等沒必要，外賣快遞將正常運行。他強調，北京整個城市運行保障都不受影響，社會面保持正常。北京民生保障物資貨源充足，呼籲市民理性購物，不需要緊張。

但徐和建這句「搶菜囤購等沒必要」，被許多北京市民解讀為「沒必要就是有必要」，因為上海官方在封控前也是這麼說，結果許多人突然就被「關」在家中沒菜吃。北京官方的澄清發言頓時衝上熱搜，不少北京市民看了反而趕往附近超市搶菜、搶物資，一些超市被搶到只剩菜葉，貨架清空，土豆也沒了。

北京市民無奈地說，他們也想相信官方，但「上海的經驗教訓告訴我們，生活物資要準備好」。也有市民說，「相信北京，北京跟上海不一樣」，堅持不搶菜，但看到昨晚朋友圈裡一片搶菜文所帶來的恐慌，也不禁懷疑問自己：「我該相信官方嗎？」

官媒北京日報則迅速發文直擊朝陽區的超市稱，蔬菜區的綠葉菜幾乎賣光了，但水果、雞蛋、牛奶等物資可是滿滿當當，並引述超市店員稱，「超市備貨是充足的，顧客完全不用焦慮」，向市民信心喊話。

環球時報前總編輯胡錫進昨天發文說，北京是中國的首都，不能輕易搞「全域靜態管理」，理應探索不搞封城也能夠控制疫情傳播的策略和辦法，增加民眾對抗疫的信心。北京不是全國疫情最重的地方，但它應該是這種關鍵探索的前線。

北京 檢測 疫情

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