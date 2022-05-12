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湖南33歲帥老師暴紅 網友：每堂搶坐第一排

中國新聞組／北京12日電
亦山老師外表相當帥氣。（視頻截圖）
亦山老師外表相當帥氣。（視頻截圖）

日前一名網友在以「有這樣的老師，還會翹課嗎？」為題發文。表示若有這樣的老師，他肯定每堂都到，而且還會搶第一排位置，下課還要找老師問問題。影片曝光後，貼文底下引起大量回應。有網友表示，「老師長這樣，我一定是第一個到，最後一個走」。

來源：YouTube

該名男老師身分隨之曝光，根據騰訊網報導，他今年已經33歲，本名王巒，學生大多叫他「亦山老師」，過去就讀於浙江傳媒大學，而碩士於中國傳媒大學進修，目前在湖南涉外經濟學院擔任任課教師，主要教新媒體相關課程。

亦山老師外表相當帥氣。（視頻截圖）
亦山老師外表相當帥氣。（視頻截圖）

除此之外，在下課休息時間，亦山老師喜歡和學生一起拍影片，分享大學日常生活，許多網友也因此被亦山老師的顏值吸引。不僅如此，亦山老師平時喜歡打籃球和健身，非常注意自己的形象管理，英俊外表在網路上暴紅。不過，因為亦山老師的帥氣外表，導致不少人質疑其教師身分的真假。根據騰訊網報導，亦山老師也正面回應，表示自己真的是一名老師。

亦山老師外表相當帥氣。（取材自正觀新聞）
亦山老師外表相當帥氣。（取材自正觀新聞）

看到這麼帥的男老師，網友表示，「會翹課，但會去他辦公室問問題」、「老師，我都學不會，可以去你家課輔嗎」、「突然愛上學習」、「這輩子沒看過這麼帥的老師…」、「我一定都一直看老師傻笑」、「有這樣的老師…我會以學校為家」、「翹課這兩個字不可能出現的，一定每堂都到」、「太帥了吧…想被帥又年輕的教授教到到底要多幸運」。

亦山老師外表相當帥氣。（取材自微博）
亦山老師外表相當帥氣。（取材自微博）
亦山老師外表相當帥氣。（視頻截圖）
亦山老師外表相當帥氣。（視頻截圖）

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