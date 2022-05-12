西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

扮演楊貴妃的200斤女孩王宇走紅網絡。（取材自北京青年報）

陝西西安一名200斤（約100公斤）女孩王宇，靠著豐腴的體態，穿漢服扮演楊貴妃在網上走紅。她說，一開始，她連頭髮都無法梳攏到一起，為了扮演楊貴妃，她跟著視頻學了三天盤頭髮。如今，每天都有許多遊客到景區跟她合影，「希望我的表演能給大家帶去歡樂和美好，同時也讓優秀傳統文化更好地傳播下去」。

來源：YouTube

北京 青年報報導，視頻中，王宇身著華麗的漢服，姿態優雅，頗有唐風韻味。只見她左手拇指和食指捏著化妝鏡，右手小拇指豎起，用小巧的粉撲在額頭上來回輕拍，她翹起的蘭花指和抿著薄薄的嘴唇惹得網友喜愛，有網友戲稱，「她的粉撲還沒滿月就出來工作了」。

王宇今年28歲，大學學習美術，畢業工作一年後左右，她身體查出疾病，要一直吃大量帶有激素的藥物，她的體重也從原來的130斤增長200斤。

體重200 斤的王宇因還原了唐代美人「楊貴妃」的豐滿與唐風韻味走紅。（取材自微博）

王宇說，在朋友和家人的鼓勵下，她漸漸地克服了體重焦慮，也慢慢接受了自己的樣子。王宇表示，一路走來，母親給自己極大的幫助，「她一直操心著我的身體，每天早晚都會給我熬藥，最近我比較忙，也是媽媽一直在做我生活上的助理」。

2019年，王宇第一次穿漢服，朋友說她就像現實版的楊貴妃，所以她也給自己起了一個「楊貴肥」的名字。她在西安唐風市井生活體驗街區有一家自己的唐代點心文化店鋪，她每天下午會為遊客表演唐代點心的製作，以及書法 展示，她認為在扮演楊貴妃過程中最困難的是琴棋以及舞蹈。

體重200 斤的王宇因還原了唐代美人「楊貴妃」的豐滿與唐風韻味走紅。（取材自微博）

王宇每天都要花上至少三個小時做妝髮和服裝，每天工作時間大概九小時，為了保持妝容，她的午飯也會盡量挑選容易下嚥的食物，「很多粉絲在等著，沒有太多時間用餐，一天工作下來會非常累，由於要一直笑，下班後臉都是痠的」。