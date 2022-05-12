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火車一天僅4班 網製「離開上海指南」暴紅 但「管離不管回」

記者羅印冲／綜合報導
上海微信公眾號「上海文藝青年」自繪圖表，介紹如何到達上海各交通樞紐。（取材自微信公眾號＠上海文藝青年）
上海微信公眾號「上海文藝青年」自繪圖表，介紹如何到達上海各交通樞紐。（取材自微信公眾號＠上海文藝青年）

上海疫情持續，近日有網友發布「離開上海流程及交通指南」，內文附上地圖、班次等資訊，教導有需要離開上海的民眾如何申請、透過哪些交通方式可以離開，文章一出，閱讀量迅速超過10萬。

據香港01報導，上海地鐵10日宣布下午1時起至另有通知時止，地鐵6號線和16號線全線停止運營服務。至此，上海軌道交通全網絡所有線路車站均停止運營。

針對有離開上海需求的民眾，微信公眾號「上海文藝青年」結合網民和官方資訊製作「離開上海流程及交通指南」教導民眾如何透過交通工具、租車等方式離開上海。

據了解，目前民眾要離開上海，一定都要出示相關證明（工作證明、特殊需求證明）交給上海所在地居委會，經居委會認可後才能離開，離開前更須向居委會簽署承諾書，承諾離開小區後在小區解封前都不會再回來，此外也須告知要前往目的地的居委會，以便到達後能做隔離安排。

「指南」提到，若有特殊需求如家中有孕婦待產，一般來說家屬進出上海都是可以獲批准的。

目前上海一天只有四班火車，其中兩班開往南京方向，兩班開往杭州方向。飛機多數取消，若要搭乘高鐵須持48小時内核酸證明和24小時内抗原（快篩）證明。目前仍有計程車和有通行證的車輛可搭乘前往車站和機場

「指南」也提到，自駕並非一定需要通行證（保障物資供應車輛或抗疫工作專用車），但仍需要相關證明文件才能離開或進入上海，且需沿著特定路線行駛。

值得一提的是，共享單車也成為上海封城下的交通工具，不過沿途會有多個檢查點，查核酸、綠碼和預計前往車站、機場的車票和機票。

針對網友詢問，如果返鄉後再回到上海，卻不被上海的小區接受該怎麼辦？該公眾號作者也坦言，只能找尋願意收容的酒店或是搭帳篷暫時露宿街頭。目前上海路上仍有許多外賣小哥，可以詢問他們有沒有可以暫時居住的酒店或橋下可以露宿躲雨。

另外也有網友提到，因為學校表示月底學期將結束，身邊有許多大學生已經預計要包機返鄉，要負擔原本機票五至六倍的價格。對此該公眾號作者也回應，目前疫情和緩，希望月底能有更多列車車次和航班。

上海同濟大學同學方包子製作的交通出行簡圖。（取材自微信公眾號＠上海文藝青年）
上海同濟大學同學方包子製作的交通出行簡圖。（取材自微信公眾號＠上海文藝青年）

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