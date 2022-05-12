復旦大學研究：中國若躺平… 病毒海嘯恐奪160萬人命

上海防疫封控，本周進入第六周。（歐新社）

世衛組織（WHO）罕見呼籲中國重新思考新冠防疫 「清零」政策之際，上海復旦大學發表的研究顯示，如果放棄「清零」，放任傳染力極強的Omicron 變異株散播，中國將面臨新冠感染「海嘯」，可能導致160萬人死亡。

彭博資訊11日報導，這份復旦大學研究人員經同儕評閱的研究報告，刊載於「自然」期刊上。研究發現，中國3月間的疫苗 接種方案所產生的免疫水準，不足以避免Omicron這波大流行。年長者的疫苗接種率低，而且全國所仰賴的國產疫苗不夠有效，若放任病毒擴散將會壓垮加護病房量能。

該研究指出，沒有實施大規模篩檢和嚴格封控的話，Omicron的主要爆發期會在5月和7月之間，將可能有1.122億個有症狀確診案例，510萬人需要入院治療，160萬人死亡。

數據顯示，如果中國在防疫上「完全躺平」，進入對Omicron「不設防」的狀態，中國預計將面臨慘重損失。預計將會有超1.12億人感染，510萬人需要住院，270萬人需要住進重症監護室，以及近160萬人死亡。其中，大約有四分之三的死亡病例將會是60歲以上未接種疫苗的年長者。

研究人員認為，具體來說，年長者的疫苗接種率需要達到97%，並且需要給予半數以上的有症狀患者服用抗病毒藥物。否則，要想讓醫療系統不至於不堪重負，最有效的策略仍是嚴格的非藥物介入措施。

復旦大學這份研究呼應先前北京大學的疫情推估模型，支持政府的清零政策。