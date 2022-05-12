我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

中研究：逾千名新冠出院患者 逾半數2年後仍有症狀

記者林汪靜／綜合報導
研究顯示，患者發病2年後，有55%的比例出現至少一種後遺症。（取材自央視新聞）
研究顯示，患者發病2年後，有55%的比例出現至少一種後遺症。（取材自央視新聞）

中國研究團隊訪問武漢金銀潭醫院的新冠確診者研究顯示，患者發病2年後，有55%的比例出現至少一種後遺症，其中，疲勞或肌肉無力是比例最高的症狀，達30%，還有患者出現關節疼痛、心悸、頭暈和頭痛等症狀。而患者也比非患者更容易感到焦慮和憂鬱，有焦慮或憂鬱症狀的比例為12%。

該團隊報告了不同嚴重程度的新冠住院倖存者在急性感染後2年內的演變，這項新冠患者隨訪研究由中日友好醫院教授曹彬、中國醫學科學院北京協和醫學院教授王健偉率領的團隊完成。

研究提到，2020年1月7日至2020年5月29日期間，武漢金銀潭醫院的新冠患者出院共計2469例，其中1119人在感染後2年接受面對面訪談。

研究顯示，最初發病6個月後，68%的患者出現至少一種後遺症；發病2年後，這個比例下降到55%，其中，疲勞或肌肉無力是比例最高的症狀，從6個月時的52%下降到兩年時的30%。

在發病兩年後，患者的健康狀況通常比普通人差，31%疲勞或肌肉無力，31%睡眠困難，患者也更有可能出現其他症狀，包括關節疼痛、心悸、頭暈和頭痛。

在生活品質調查中，相較非COVID-19感染者，感染者也更經常有疼痛或不適、焦慮或抑鬱。不過，這些生活品質問題也有持續改善，尤其是在焦慮或抑鬱方面，出現焦慮或抑鬱症狀的個體比例從6個月時的23%下降到2年時的12%。

值得注意的是，隨訪2年，危重患者的限制性通氣障礙和肺彌散性損傷負擔明顯高於對照組。

此外，不管最初疾病的嚴重程度如何，89%的患者在2年後重返原來的工作崗位。

研究團隊總結，無論最初疾病的嚴重程度如何，COVID-19出院患者的身心健康隨著時間都有改善，大多數人在2年內也重返了工作崗位。然而，症狀性後遺症的負擔仍然相當高，這些患者在2年後的健康狀況明顯低於普通人群。

曹彬表示，研究結果表明，對於一定比例的COVID-19住院倖存者來說，雖然他們可能已經清除了最初的感染，但需要2年多的時間才能從新冠肺炎中完全康復。他強調，持續的COVID-19倖存者隨訪，特別是那些有長COVID-19（新冠長期症狀）症狀的人，對於了解疾病的較長病程至關重要，進一步探索康復計畫對恢復也至關重要。

曹彬提醒，需要繼續為很大一部分的患者提供支持，並了解疫苗、新出現的治療方法和新冠病毒變種體如何影響長期健康結果。

肌肉 醫學 關節

上一則

重慶飛西藏拉薩班機衝出跑道起火 有人受傷

下一則

香港電台撤節目顧問團 被指拒聽民意 方便執行政治任務

延伸閱讀

加州新冠病故人數將破九萬

加州新冠病故人數將破九萬
北京順義區爆發群聚疫情 全區連續3日核酸檢查

北京順義區爆發群聚疫情 全區連續3日核酸檢查
紐約市新冠確診激增 重回2月高峰

紐約市新冠確診激增 重回2月高峰
美新冠病歿破百萬 相當於第10大城

美新冠病歿破百萬 相當於第10大城

熱門新聞

南京大學校門。（百度百家號）

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

2022-05-08 14:29
有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。取自香港01

上海富商密春雷失蹤4個月 「央視一姐」妻董卿節目停播

2022-05-07 12:53
華府經濟學者觀察指出，北京經濟脅迫經常失效且造成反效果。圖為大批出口商品車在山東港口煙台港集結等待裝船。（新華社資料照片）

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

2022-05-06 20:46
韋東奕被稱為「數學天才」，去年5月曾因為手拿饅頭和農夫山泉礦泉水瓶的驚奇畫風引發網友的熱議。(視頻截圖)

6博士困方程式4個月想破頭 北大「韋神」一夕解難題

2022-05-07 13:00
上海復旦大學研究人員在「自然」期刊發表研究論文指出，中國若放棄清零政策，可能引發感染的「海嘯」，導致160萬人喪生。圖為上海居民接受核酸檢測。（路透）

自然期刊：中國放棄清零將引發「海嘯」、160萬人喪生

2022-05-10 23:01
重慶男子迅速的將雞抓進懷裡。(取材自澎湃新聞)

他半夜偷雞展「絕技」 百隻雞一聲未叫 默默跟後頭給抓

2022-05-10 11:00

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因