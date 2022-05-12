中研究：逾千名新冠出院患者 逾半數2年後仍有症狀

研究顯示，患者發病2年後，有55%的比例出現至少一種後遺症。（取材自央視新聞）

中國研究團隊訪問武漢金銀潭醫院的新冠確診者研究顯示，患者發病2年後，有55%的比例出現至少一種後遺症，其中，疲勞或肌肉 無力是比例最高的症狀，達30%，還有患者出現關節 疼痛、心悸、頭暈和頭痛等症狀。而患者也比非患者更容易感到焦慮和憂鬱，有焦慮或憂鬱症狀的比例為12%。

該團隊報告了不同嚴重程度的新冠住院倖存者在急性感染後2年內的演變，這項新冠患者隨訪研究由中日友好醫院教授曹彬、中國醫學 科學院北京協和醫學院教授王健偉率領的團隊完成。

研究提到，2020年1月7日至2020年5月29日期間，武漢金銀潭醫院的新冠患者出院共計2469例，其中1119人在感染後2年接受面對面訪談。

研究顯示，最初發病6個月後，68%的患者出現至少一種後遺症；發病2年後，這個比例下降到55%，其中，疲勞或肌肉無力是比例最高的症狀，從6個月時的52%下降到兩年時的30%。

在發病兩年後，患者的健康狀況通常比普通人差，31%疲勞或肌肉無力，31%睡眠困難，患者也更有可能出現其他症狀，包括關節疼痛、心悸、頭暈和頭痛。

在生活品質調查中，相較非COVID-19感染者，感染者也更經常有疼痛或不適、焦慮或抑鬱。不過，這些生活品質問題也有持續改善，尤其是在焦慮或抑鬱方面，出現焦慮或抑鬱症狀的個體比例從6個月時的23%下降到2年時的12%。

值得注意的是，隨訪2年，危重患者的限制性通氣障礙和肺彌散性損傷負擔明顯高於對照組。

此外，不管最初疾病的嚴重程度如何，89%的患者在2年後重返原來的工作崗位。

研究團隊總結，無論最初疾病的嚴重程度如何，COVID-19出院患者的身心健康隨著時間都有改善，大多數人在2年內也重返了工作崗位。然而，症狀性後遺症的負擔仍然相當高，這些患者在2年後的健康狀況明顯低於普通人群。

曹彬表示，研究結果表明，對於一定比例的COVID-19住院倖存者來說，雖然他們可能已經清除了最初的感染，但需要2年多的時間才能從新冠肺炎中完全康復。他強調，持續的COVID-19倖存者隨訪，特別是那些有長COVID-19（新冠長期症狀）症狀的人，對於了解疾病的較長病程至關重要，進一步探索康復計畫對恢復也至關重要。

曹彬提醒，需要繼續為很大一部分的患者提供支持，並了解疫苗、新出現的治療方法和新冠病毒變種體如何影響長期健康結果。