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5月再現身 馬雲杭州出席阿里親友日聊公益

中國新聞組／北京12日電
馬雲10日和員工聊公益及農業。(取材自公益時報)
馬雲10日和員工聊公益及農業。(取材自公益時報)

阿里巴巴創辦人馬雲再現身，10日出席阿里巴巴之阿里親友日，到訪位於杭州之阿里園區。有員工在阿里巴巴內網發帖，當天，馬雲在阿里園區和部分一線員工就公益及農業話題進行了交流。這是馬雲5月第2次公開露面。

香港經濟日報報導，馬雲10日在杭州阿里巴巴園區，就公益與農業科技與員工交流。馬雲近年關注和致力於公益發展，三年前卸任阿里董事長時也表示，公益是他最關注的領域。去年510阿里親友日馬雲也出現在阿里園區，員工公益區也是他最關注的部分。

報導指出，馬雲上一次公開場合露面，據華僑大學副教授黃日涵在微博發文指出，是5月1日出席種樹活動。

據悉阿里日自2005年起訂立，為紀念員工和家屬於2003年SARS期間抗疫之努力。

公益時報報導，去年510當天馬雲也曾來到阿里園區，參觀員工公益項目的展示攤位，這也是他停留時間最長的地方。

本月初，對網傳「天價聘請藝術品拍賣投資顧問」傳言，馬雲基金會予以明確闢謠，表示馬雲和馬雲基金會專注於鄉村教育、環保、醫療等領域的公益活動，在加大鄉村教育的支持力度，「馬雲近期專注在學習和研究農業科技」。此外，據相關媒體核實，近期網傳有關「馬雲再次當選浙商會會長」「馬雲2022最新發言」也並不屬實，是多年前舊聞。

香港經濟日報報導，自從螞蟻集團的IPO於2020年底被監管機構叫停以來，馬雲基本上已經淡出公眾生活並保持低調。曾經是中國最直言不諱的人物之一，針對幾次傳言，他沒有在微博上發布任何評論。

馬雲 教育 香港

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