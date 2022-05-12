對比美國 馬斯克大讚中國勞工「勤勞」 加班到凌晨3點

特斯拉執行長馬斯克10日表示，特斯拉將對上海超級工廠擴產。(取材自澎湃新聞)

「特斯拉 老闆馬斯克 稱讚了中國的工人」，英媒報導，特斯拉執行長(CEO)馬斯克在接受採訪時，對中國工人和美國工人的狀態做出比較。馬斯克大讚中國勞工「勤勞」、「加班到凌晨3點」，相較之下，美國人試圖「避免去工作」。

英國獨立報（Independent）報導，馬斯克10日參加英國金融時報舉辦的汽車 峰會時接受線上訪問，當被問及「哪家電動汽車初創公司給你留下最深刻印象」時，馬斯克回答道「除特斯拉之外，進步最大的公司是福斯汽車」。

接著馬斯克將注意力轉向讚揚來自中國的競爭，他補充說「我認為中國將會有一些非常強大的公司出現，中國有很多才華橫溢、勤奮的人，他們堅信製造業」，馬斯克還說「他們（中國勞工）不單單只是熬夜，他們會加班到凌晨3點、甚至不會離開工廠，而在美國，人們總是試圖避免去工作」。

馬斯克的言論得到不少中國網友認同，認為馬斯克說的「沒毛病。中國人也購買汽車。在中國開工廠是明智的。大多數美國公司將業務外包給中國（或墨西哥、越南等）」。有網友在為馬斯克點讚的同時表示，中國工人的才華和努力同樣值得被肯定。

馬斯克也說，特斯拉短期內不會在中國開設新的工廠，而只會擴大上海工廠的規模，「我們現在專注柏林和德州工廠，提高產能。」

澎湃新聞報導，馬斯克表示，從長遠來看，中國市場預計將占特斯拉全球的25%至30%左右。