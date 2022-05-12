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疫情延燒 北京再封多個地鐵站 青海全省「軟封城」

中國新聞組／北京12日電
青海官方5月11日宣布加強防控措施，禁止跨區流動，形同軟封城。圖為西寧市區。（中新社）
青海官方5月11日宣布加強防控措施，禁止跨區流動，形同軟封城。圖為西寧市區。（中新社）

首都北京本輪本土確診病例已近900例，社會面依然存在隱匿傳染。官方昨天再收緊封控措施，對地鐵多個車站封站、停運，今起進入公共場所須查驗48小時核酸證明，並對高風險人員加做每日一次抗原檢測，海淀區也納入居家辦公區域。另疫情也擴散至位於青康藏高原的青海省，因單日新增20例感染者，官方要求所有居民除非獲同意，「不進行跨地域流動」，形容軟性封城。

據北京市衛健委統計，11日北京市新增35例本土確診病例和11例無症狀感染者。北京日報報導，根據疫情防控需要，故宮博物院等景區今起暫時閉館。地鐵房山線多站封站，燕房線全線停運。

北京同時要求今天起進入黨政機關、企事業單位及商場超市、餐飲飯店等公共場所，須查驗48小時內核酸檢測陰性證明。並對高風險人員以及北京健康寶「彈窗」人員，在按規定進行核酸檢測的基礎上，核酸檢測的間隔日每日進行1次抗原檢測。

另疫情也擴散至青海省。青海日報報導，青海省官方發布通告，強調「近期省內疫情形勢嚴峻複雜，部分病例呈現家庭或公共場所聚集的特點」，並宣布六點防控措施，包括做好個人防護、減少人員聚集、不在公共場所停留、不在公共場所停留、不進行跨地域流動以及積極配合核酸檢測。

其中，要求全省民眾盡量居家、減少外出，除防控必需和生活必需外，自覺做到不出門、不串門、不訪友、不聚會、不聚餐，不組織或參與任何聚集性活動。

此次公告以前，青海省會西寧市城西區等區域已開始實行「靜態管理」，並區分封控區、管控區與防範區。

北京 檢測 疫情

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