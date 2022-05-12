中國大城市將建15分鐘「核酸採樣圈」 估年花1.45兆

機構估算，如果中國實施常態化核酸檢測，一年耗費的成本將高達1.45兆元人民幣，相當於中國去年GDP的1.5%。（取材自北京日報）

核酸檢測 是中國重要防疫措施。中國當局日前要求，大城市要建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，是繼封城後又一個大規模、極複雜的社會實驗；有中國證券 機構估算，如果實施常態化核酸檢測，一年耗費的成本將高達1兆4500億人民幣(約2157億美元)，相當於中國去年GDP的1.5%，公共財政收入的8.7%。

中國每天核酸一次的時代可能真的來臨。中國自媒體「智谷趨勢」報導，中國國務院 聯防聯控機制9日召開電視電話會議，指出大城市要建立步行15分鐘核酸「採樣圈」。

步行15分鐘的核酸「採樣圈」是什麼概念？大概就是半徑1公里，面積3平方公里的一個圈。放到上海市城區來說，會覆蓋6到10萬人。

目前，杭州提出要建1萬個採樣點，上海已布局9000個，無錫投用2634個，太原2000個。據浙商證券估算，要實現15分鐘核酸採樣圈，中國全國要設置32萬個檢測點（含已有醫院等）。

東吳證券研究所宏觀團隊微信公眾號「川閱全球宏觀」發布的研報指出，如果未來中國所有的一、二線城市都實施常態化核酸檢測，每個月常態化核酸費用上限為1212億元，約每年1兆4500億元。

核酸檢測到底多花錢？以上海為例。中國自媒體「真叫盧俊」估算，從3月到4月，平均每天約有567萬個上海人做核酸檢測。一個月的時間，上海僅核酸檢測一項支出，就在55億3400萬元左右。從3月27日開始，上海還進行了抗原檢測（快篩），兩項檢測總共達76億900萬。

與此同時，現在不少城市的核酸採樣點已經不是一兩個藍色帳篷、幾張桌子、幾名志工這麼簡單，在採樣點更是注重硬體設施，比如，合肥、無錫等地投放的採樣小屋，都配備空調、通風系統、過濾裝置、溫空調節、消毒系統等。

「智谷趨勢」估算，覆蓋中國全國一、二線城市的採樣點成本約為42億5000萬元，也就是說，每個城市動不動就又得花費數億元來設立採樣點。

此外，中國提出大城市建立15分鐘核酸「採樣圈」後，北京、上海、寧波等多地紛紛頒布核酸檢測要求，也讓不少企業急徵相關人才，多家中國招聘網站最近密集出現「核酸採樣員」、「核酸檢測採樣護士」等徵才消息，有的開出高達1000元的日薪，還提供年終獎金、免費住宿等，甚至還有員工旅遊、股票期權。

中新經緯報導，若按照該比例來估算，僅考慮城市人口，中國全國範圍內至少將新增75萬個檢測點。而從檢測點「標準配備」來分析，可能需要至少百萬名以上的核酸採樣員。