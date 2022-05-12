我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

中國大城市將建15分鐘「核酸採樣圈」 估年花1.45兆

中國新聞組／北京12日電
機構估算，如果中國實施常態化核酸檢測，一年耗費的成本將高達1.45兆元人民幣，相當於中國去年GDP的1.5%。（取材自北京日報）
機構估算，如果中國實施常態化核酸檢測，一年耗費的成本將高達1.45兆元人民幣，相當於中國去年GDP的1.5%。（取材自北京日報）

核酸檢測是中國重要防疫措施。中國當局日前要求，大城市要建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，是繼封城後又一個大規模、極複雜的社會實驗；有中國證券機構估算，如果實施常態化核酸檢測，一年耗費的成本將高達1兆4500億人民幣(約2157億美元)，相當於中國去年GDP的1.5%，公共財政收入的8.7%。

中國每天核酸一次的時代可能真的來臨。中國自媒體「智谷趨勢」報導，中國國務院聯防聯控機制9日召開電視電話會議，指出大城市要建立步行15分鐘核酸「採樣圈」。

步行15分鐘的核酸「採樣圈」是什麼概念？大概就是半徑1公里，面積3平方公里的一個圈。放到上海市城區來說，會覆蓋6到10萬人。

目前，杭州提出要建1萬個採樣點，上海已布局9000個，無錫投用2634個，太原2000個。據浙商證券估算，要實現15分鐘核酸採樣圈，中國全國要設置32萬個檢測點（含已有醫院等）。

東吳證券研究所宏觀團隊微信公眾號「川閱全球宏觀」發布的研報指出，如果未來中國所有的一、二線城市都實施常態化核酸檢測，每個月常態化核酸費用上限為1212億元，約每年1兆4500億元。

核酸檢測到底多花錢？以上海為例。中國自媒體「真叫盧俊」估算，從3月到4月，平均每天約有567萬個上海人做核酸檢測。一個月的時間，上海僅核酸檢測一項支出，就在55億3400萬元左右。從3月27日開始，上海還進行了抗原檢測（快篩），兩項檢測總共達76億900萬。

與此同時，現在不少城市的核酸採樣點已經不是一兩個藍色帳篷、幾張桌子、幾名志工這麼簡單，在採樣點更是注重硬體設施，比如，合肥、無錫等地投放的採樣小屋，都配備空調、通風系統、過濾裝置、溫空調節、消毒系統等。

「智谷趨勢」估算，覆蓋中國全國一、二線城市的採樣點成本約為42億5000萬元，也就是說，每個城市動不動就又得花費數億元來設立採樣點。

此外，中國提出大城市建立15分鐘核酸「採樣圈」後，北京、上海、寧波等多地紛紛頒布核酸檢測要求，也讓不少企業急徵相關人才，多家中國招聘網站最近密集出現「核酸採樣員」、「核酸檢測採樣護士」等徵才消息，有的開出高達1000元的日薪，還提供年終獎金、免費住宿等，甚至還有員工旅遊、股票期權。

中新經緯報導，若按照該比例來估算，僅考慮城市人口，中國全國範圍內至少將新增75萬個檢測點。而從檢測點「標準配備」來分析，可能需要至少百萬名以上的核酸採樣員。

檢測 證券 國務院

上一則

對比美國 馬斯克大讚中國勞工「勤勞」 加班到凌晨3點

下一則

復旦大學研究：中國若躺平… 病毒海嘯恐奪160萬人命

延伸閱讀

中國網友打油詩「夜半鐘聲做核酸」無時不刻進行

中國網友打油詩「夜半鐘聲做核酸」無時不刻進行
中國多地急徵核酸採樣員 有年終獎金、免費住宿等福利

中國多地急徵核酸採樣員 有年終獎金、免費住宿等福利
上海地鐵停運火車僅4班 網友自製「離開上海指南」爆紅

上海地鐵停運火車僅4班 網友自製「離開上海指南」爆紅
馬斯克：特斯拉上海超級工廠將擴產 非新建第二座工廠

馬斯克：特斯拉上海超級工廠將擴產 非新建第二座工廠

熱門新聞

南京大學校門。（百度百家號）

中國3所「985大學」拒絕再上國際排名

2022-05-08 14:29
有「央視一姐」之稱的著名主持人董卿，其丈夫、上海富商密春雷自今年初開始失蹤。取自香港01

上海富商密春雷失蹤4個月 「央視一姐」妻董卿節目停播

2022-05-07 12:53
華府經濟學者觀察指出，北京經濟脅迫經常失效且造成反效果。圖為大批出口商品車在山東港口煙台港集結等待裝船。（新華社資料照片）

華府智庫：中國經濟脅迫多無效 反招致反效果

2022-05-06 20:46
韋東奕被稱為「數學天才」，去年5月曾因為手拿饅頭和農夫山泉礦泉水瓶的驚奇畫風引發網友的熱議。(視頻截圖)

6博士困方程式4個月想破頭 北大「韋神」一夕解難題

2022-05-07 13:00
上海復旦大學研究人員在「自然」期刊發表研究論文指出，中國若放棄清零政策，可能引發感染的「海嘯」，導致160萬人喪生。圖為上海居民接受核酸檢測。（路透）

自然期刊：中國放棄清零將引發「海嘯」、160萬人喪生

2022-05-10 23:01
重慶男子迅速的將雞抓進懷裡。(取材自澎湃新聞)

他半夜偷雞展「絕技」 百隻雞一聲未叫 默默跟後頭給抓

2022-05-10 11:00

超人氣

更多 >
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因

新冠爆發2年從未感染 學者：「天選之人」有3大原因