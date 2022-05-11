「不能讓她在外漂著」 妻逝上海 夫徒步7hr帶骨灰回家

黃建才不敢鬆開手中的行李箱。（取材自澎湃新聞）

上海因疫情 封控還看不到盡頭，上演無數人間悲歌。60歲的黃建才日前經七小時步行抵虹橋高鐵站，他手邊紅色行李箱裡裝著亡妻的骨灰，他說妻子殷桃香因癌症 從江蘇常州來上海化療卻病逝於此，回家鄉的高鐵票一票難求，黃建才想盡辦法帶亡妻回家，「不能讓她一直在外面漂著」。

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澎湃新聞報導，殷桃香2020年被確診淋巴癌，2022年3月10日，兒子按例帶母親來上海進行新一輪的化療。只是家裡做茶葉生意，忙得走不開人。一家人商量了下，便留殷桃香獨自在上海。4月16日，殷桃香病情惡化。黃建才立馬去上海，在病房裡陪伴妻子度過她生命中的最後的20天。7日下午1時許，他在醫院門口等到了骨灰盒，30餘年的枕邊人成了一捧骨灰。

疫情之下，上海虹橋站每天只有一班車能到常州，一票難求。但黃建才顧不了這些，5月7日下午1時，黃建才拖著這只妻子2個月前帶來上海的行李箱，徒步七個多小時，24公里左右，從老閔行走到虹橋火車站，要帶亡妻回家。黃建才不認識路，邊走邊問。途中，他吃了兩個梨，三個橘子，一塊鍋巴和兩瓶水，晚上8時才到。

紅色行李箱里放著殷桃香的骨灰，黃建才拿著死亡證明。（取材自澎湃新聞）

一路上，黃建才緊緊抓著行李箱的把手。他這一路只有在碰到過橋的時候，會放慢一點腳步，說著「妹妹，哥哥帶妳回家」。在黃建才和妻子的故鄉有一種說法，亡靈自己過不了橋，要喊名字帶著過橋。「不然她不認識路，要跑丟掉。」他太擔心妻子跟丟了。「我不可能丟下她。我不能讓她留在外面。」

黃建才在上海虹橋火車站外等候。（取材自澎湃新聞）

上海曾是黃建才的「開心地」。黃建才記得，結婚前兩天，他帶著殷桃香來過一次上海，主要是為了結婚買些東西。他們買了很多小物件，碗、杯子等等。「這個時候我很開心，她也很開心，」黃建才說。但經歷了妻子病危、離世、火化，這裡又成了黃建才的傷心地。

回憶起與亡妻的半生甜蜜，黃建材不禁落淚。（視頻截圖）

5月8日，侄女替他搶到了票。下午5時40分左右，他帶著妻子的骨灰盒抵達常州。將這隻一路顛簸的箱子通過隔離酒店交給了兒子。接下來，兒子會把殷桃香的骨灰帶到老家。黃建才心裡很安定，把妻子帶回家，他做到了。